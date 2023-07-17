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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС – глава "Энергоатома"

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В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Фото: EPA

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими оккупантами, остается сложной. Об этом рассказал глава государственного предприятия, оператора украинских АЭС "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона 17 июля, видео опубликовала пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее [ЗАЭС] как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию", – сказал он.

Котин отметил, что в настоящее время радиационное состояние на площадке ЗАЭС осуществляется при помощи датчиков радиационного мониторинга, расположенных в 5 км от станции на правом берегу Днепра.

Также на станции находятся инспекторы МАГАТЭ, и их информация помогает понимать, что происходит на атомном объекте, однако оккупанты не допускают представителей агентства во все зоны, которые необходимо осмотреть, рассказал глава "Єнергоатома".

"Несмотря на деградацию оборудования, мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", – добавил Котин.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.

По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находится оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: минирование, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Петр Котин, российские оккупанты, ЗАЭС
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