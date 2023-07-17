Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС – глава "Энергоатома"

В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС Фото: EPA

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее [ЗАЭС] как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию", – сказал он.

Котин отметил, что в настоящее время радиационное состояние на площадке ЗАЭС осуществляется при помощи датчиков радиационного мониторинга, расположенных в 5 км от станции на правом берегу Днепра.

Также на станции находятся инспекторы МАГАТЭ, и их информация помогает понимать, что происходит на атомном объекте, однако оккупанты не допускают представителей агентства во все зоны, которые необходимо осмотреть, рассказал глава "Єнергоатома".

"Несмотря на деградацию оборудования, мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", – добавил Котин.