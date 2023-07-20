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Украинский персонал отказывается выполнять преступный приказ о запуске на ЗАЭС энергоблока №4 – "Энергоатом"

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ЗАЭС оккупанты взяли под контроль в марте 2022 года
ЗАЭС оккупанты взяли под контроль в марте 2022 года
Фото: ЕРА

Российские оккупанты, которые контролируют Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области, пытаются запустить четвертый энергоблок атомной станции. Об этом 20 июля проинформировала в Telegram украинская компания "Энергоатом".

"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, которые отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом", запустить четвертый энергоблок. Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" подчеркивает, что "приказ" представителя оккупантов является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию ЗАЭС, выданной Госатомрегулированием Украины.

"За последнюю неделю из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас же оперативный персонал, который завезли из РФ, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта", – сказано в посте.

В украинской компании отметили, что "Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию".

"Энергоатом" призывает украинских атомщиков не выполнять преступных приказов оккупационного руководства ЗАЭС, потому что они "могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции".

Ранее пять энергоблоков ЗАЭС находились в режиме холодной остановки, а энергоблок №5 – в режиме горячей остановки. Последний реактор в начале мая решили перевести в холодное состояние.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: АЭС, Энергоатом, лицензия, Запорожская АЭС, Энергодар, российские оккупанты, ЗАЭС
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