Украинский персонал отказывается выполнять преступный приказ о запуске на ЗАЭС энергоблока №4 – "Энергоатом"

ЗАЭС оккупанты взяли под контроль в марте 2022 года Фото: ЕРА

"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, которые отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом", запустить четвертый энергоблок. Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" подчеркивает, что "приказ" представителя оккупантов является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию ЗАЭС, выданной Госатомрегулированием Украины.

"За последнюю неделю из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас же оперативный персонал, который завезли из РФ, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта", – сказано в посте.

В украинской компании отметили, что "Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию".

"Энергоатом" призывает украинских атомщиков не выполнять преступных приказов оккупационного руководства ЗАЭС, потому что они "могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции".

Ранее пять энергоблоков ЗАЭС находились в режиме холодной остановки, а энергоблок №5 – в режиме горячей остановки. Последний реактор в начале мая решили перевести в холодное состояние.