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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина совместно с США построит малый модульный реактор

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Керри также выступил с инициативой "Проект Феникс"
Керри также выступил с инициативой "Проект Феникс"
Фото: EPA

Украина совместно с США построит малый модульный реактор. Об этом сообщила в Facebook 12 ноября посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она написала, что такой договоренности на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе (COP27) достигли министр энергетики Украины Герман Галущенко и специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid0ZXKpemoGzzVbUmYx23UuiyPczasW7Msih7XdYXv2FDY54xnbqAY7QscDdU5DqJR5l

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Галущенко и Керри объявили о реализации пилотного проекта, который продемонстрирует производство чистого водорода и аммиака с использованием безопасных и безопасных малых модульных ядерных реакторов (ММР) и передовых технологий электролиза в Украине.

"Проект направлен на проведение первого в своем роде пилотного производства чистого топлива из ММР с использованием твердооксидного электролиза в промышленных масштабах. Основываясь на существующем сотрудничестве по наращиванию потенциала, начатом в рамках программы США "Основная инфраструктура для ответственного использования технологии ММР" (FIRST), проект направлен на поддержку целей энергетической безопасности Украины, обеспечение декарбонизации трудно поддающихся сокращению энергетических секторов за счет производства чистого водорода и повышение долгосрочной продовольственной безопасности с помощью чистых удобрений, производимых на основе аммиака. Кроме того, он направлен на демонстрацию инновационного лидерства Украины в области экологически чистой энергетики за счет использования передовых технологий", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Керри также выступил с инициативой "Проект Феникс", направленной на ускорение перехода угольных электростанций в Европе на ММР при сохранении местных рабочих мест за счет переподготовки рабочей силы.

Теги: США, Украина, Джон Керри, энергетика, Герман Галущенко, водород
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