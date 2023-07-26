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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У украинских военных есть успехи в районе Старомайорского – Генштаб ВСУ

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За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км&sup2; территорий, сообщали в Минобороны
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщали в Минобороны
Фото: EPA

У украинских военных есть успехи в районе Старомайорского Донецкой области. Об этом сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 26 июля, его цитирует в Telegram Military Media Center при Минобороны Украины.

Ковалев заявил, что силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.

Вместе с тем, по его словам, россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботино Запорожской области.

"Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы", – сообщили в медиацентре.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Запорожская область, война России против Украины, Андрей Ковалев, контрнаступление
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