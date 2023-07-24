Украина с начала контрнаступления освободила около 227 км² территории – Минобороны

На южном фронте украинские военные освободили более 192 км² территории. В частности, за прошлую неделю – более 12 км².
"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении украинские войска за время наступления освободили около 35 км² территории (около 4 км² за прошлую неделю).
По словам Маляр, ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.
17 июля Маляр сообщала об освобождении около 210 км² территории в ходе контрнаступления.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.