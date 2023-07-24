Украина с начала контрнаступления освободила около 227 км² территории – Минобороны

В июне в Минобороны сообщили о переходе украинских военных к наступательным действиям на некоторых направлениях Фото: EPA

На южном фронте украинские военные освободили более 192 км² территории. В частности, за прошлую неделю – более 12 км².

"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении украинские войска за время наступления освободили около 35 км² территории (около 4 км² за прошлую неделю).

По словам Маляр, ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

17 июля Маляр сообщала об освобождении около 210 км² территории в ходе контрнаступления.