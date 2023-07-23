Украина вернула около 50% территории, захваченной Россией с 24 февраля – Блинкен

По его словам, при этом рано говорить о результатах летнего контрнаступления Украины, поскольку оно началось лишь недавно. По мнению госсекретаря, оно может продолжаться в течение месяцев.
Блинкен также считает, что Россия "уже проиграла" войну "с точки зрения того, чего стремилась достичь Россия и чего стремился достичь [президент страны-агрессора Владимир] Путин", подчеркивает CNN.
Госсекретарь напомнил, что цель РФ состояла в том, чтобы стереть Украину с карты, лишить ее независимости, ее суверенитета, включить ее в состав России.
Блинкен признал, что миссия Украины по возвращению территории, захваченной Москвой, будет "очень тяжелой борьбой". Он предсказал, что война будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.