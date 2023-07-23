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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула около 50% территории, захваченной Россией с 24 февраля – Блинкен

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Блинкен считает, что Россия уже проиграла войну с точки зрения того, чего она стремилась достичь в Украине
Блинкен считает, что Россия уже проиграла войну с точки зрения того, чего она стремилась достичь в Украине
Фото: EPA

Украина вернула себе около половины территории, которую захватила Россия после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 июля в интервью CNN, которое цитирует Reuters.

По его словам, при этом рано говорить о результатах летнего контрнаступления Украины, поскольку оно началось лишь недавно. По мнению госсекретаря, оно может продолжаться в течение месяцев.

Блинкен также считает, что Россия "уже проиграла" войну "с точки зрения того, чего стремилась достичь Россия и чего стремился достичь [президент страны-агрессора Владимир] Путин", подчеркивает CNN.

Госсекретарь напомнил, что цель РФ состояла в том, чтобы стереть Украину с карты, лишить ее независимости, ее суверенитета, включить ее в состав России. 

Блинкен признал, что миссия Украины по возвращению территории, захваченной Москвой, будет "очень тяжелой борьбой". Он предсказал, что война будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, военные, вторжение, Энтони Блинкен, страна-агрессор, война России против Украины, суверенитет, государственный секретарь, контрнаступление, силы обороны Украины
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