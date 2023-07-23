Украина вернула около 50% территории, захваченной Россией с 24 февраля – Блинкен

Блинкен считает, что Россия уже проиграла войну с точки зрения того, чего она стремилась достичь в Украине Фото: EPA

По его словам, при этом рано говорить о результатах летнего контрнаступления Украины, поскольку оно началось лишь недавно. По мнению госсекретаря, оно может продолжаться в течение месяцев.

Блинкен также считает, что Россия "уже проиграла" войну "с точки зрения того, чего стремилась достичь Россия и чего стремился достичь [президент страны-агрессора Владимир] Путин", подчеркивает CNN.

Госсекретарь напомнил, что цель РФ состояла в том, чтобы стереть Украину с карты, лишить ее независимости, ее суверенитета, включить ее в состав России.

Блинкен признал, что миссия Украины по возвращению территории, захваченной Москвой, будет "очень тяжелой борьбой". Он предсказал, что война будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев.