Блинкен заявил об опасности для жизни Пригожина и напомнил о "политике открытых окон" в России

"Если бы я был господином Пригожиным, я бы по-прежнему был очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей. В России действует политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", – сказал Блинкен.
CNN отмечает, что этим он указал на историю загадочных смертей противников Кремля.
Блинкен добавил, что трудно понять, насколько президент страны-агрессора России Владимир Путин был ослаблен недолговечным мятежом Пригожина в прошлом месяце, но отметил, что во власти Путина есть "трещины".
Блинкен также прокомментировал контрнаступление Украины. Он отметил, что это еще относительно первые дни, и он считает, что "у них [украинцев] есть все, что им нужно, чтобы добиться успеха".
С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. Всего, по подсчетам The Moscow Times, за 15 месяцев при странных либо невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.
В частности, в январе в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой. В том же месяце на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.
В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
В июле в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова. В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.
В сентябре телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже. В том же месяце в районе острова Русский (Владивосток) после форума с участием президента РФ Владимира Путина погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.
В декабре в Индии нашли мертвым одного из самых богатых депутатов РФ Павла Антова. По предварительной версии, он выпал из окна гостиницы, полиция не исключает самоубийство.