Блинкен заявил об опасности для жизни Пригожина и напомнил о "политике открытых окон" в России

"Если бы я был господином Пригожиным, я бы по-прежнему был очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей. В России действует политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", – сказал Блинкен.

CNN отмечает, что этим он указал на историю загадочных смертей противников Кремля.

Блинкен добавил, что трудно понять, насколько президент страны-агрессора России Владимир Путин был ослаблен недолговечным мятежом Пригожина в прошлом месяце, но отметил, что во власти Путина есть "трещины".

Блинкен также прокомментировал контрнаступление Украины. Он отметил, что это еще относительно первые дни, и он считает, что "у них [украинцев] есть все, что им нужно, чтобы добиться успеха".