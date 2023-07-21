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Блинкен заявил об опасности для жизни Пригожина и напомнил о "политике открытых окон" в России

Блинкен высказал предупреждение Пригожину
Блинкен высказал предупреждение Пригожину
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что основатель частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин должен беспокоиться о своей безопасности. Об этом он сказал на форуме безопасности (Аспен в штате Колорадо, США), сообщает CNN.

"Если бы я был господином Пригожиным, я бы по-прежнему был очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей. В России действует политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", – сказал Блинкен.

CNN отмечает, что этим он указал на историю загадочных смертей противников Кремля.

Блинкен добавил, что трудно понять, насколько президент страны-агрессора России Владимир Путин был ослаблен недолговечным мятежом Пригожина в прошлом месяце, но отметил, что во власти Путина есть "трещины".

Блинкен также прокомментировал контрнаступление Украины. Он отметил, что это еще относительно первые дни, и он считает, что "у них [украинцев] есть все, что им нужно, чтобы добиться успеха".

Контекст:

С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. Всего, по подсчетам The Moscow Times, за 15 месяцев при странных либо невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

В частности, в январе в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой. В том же месяце на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

В июле в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова. В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

В сентябре телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже. В том же месяце в районе острова Русский (Владивосток) после форума с участием президента РФ Владимира Путина погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.

В декабре в Индии нашли мертвым одного из самых богатых депутатов РФ Павла Антова. По предварительной версии, он выпал из окна гостиницы, полиция не исключает самоубийство.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Энтони Блинкен, война России против Украины, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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