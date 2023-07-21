Невзоров: У Пригожина были все шансы дойти до Москвы. Предательство военных было стопроцентным и повальным

"Я понимал, что он дойдет. У него были все шансы дойти. Ничто ему не мешало. И предательство было стопроцентным и повальным. Восторг был тоже стопроцентным и повальным. Нигде никакого сопротивления, за исключением каких-то психанутых летчиков, которые просто не понимали, что они делают... Они полетали – и их сбили. Но они-то в ответ практически ничего не предпринимали, начали отстреливаться, когда били по ним. Поэтому он мог Москву взять с огромной легкостью", – заявил Невзоров.
Он предполагает, что, возможно, Украине при таком развитии событий стало бы "чуть полегче".
"Потому что немедленно включились бы дикие процессы развала, раздела, распила, взаимных убийств и потоков крови. И это все сильно бы облегчило положение ВСУ, потому что наверняка последовала бы необходимость отзывать полки с фронта, а это всегда приятно, когда враг отзывает полки с фронта", – добавил блогер.
Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.