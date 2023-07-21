Невзоров: У Пригожина были все шансы дойти до Москвы. Предательство военных было стопроцентным и повальным

"Я понимал, что он дойдет. У него были все шансы дойти. Ничто ему не мешало. И предательство было стопроцентным и повальным. Восторг был тоже стопроцентным и повальным. Нигде никакого сопротивления, за исключением каких-то психанутых летчиков, которые просто не понимали, что они делают... Они полетали – и их сбили. Но они-то в ответ практически ничего не предпринимали, начали отстреливаться, когда били по ним. Поэтому он мог Москву взять с огромной легкостью", – заявил Невзоров.

Он предполагает, что, возможно, Украине при таком развитии событий стало бы "чуть полегче".

"Потому что немедленно включились бы дикие процессы развала, раздела, распила, взаимных убийств и потоков крови. И это все сильно бы облегчило положение ВСУ, потому что наверняка последовала бы необходимость отзывать полки с фронта, а это всегда приятно, когда враг отзывает полки с фронта", – добавил блогер.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

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