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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер про бунт генерала РФ Попова: У Пригожина, оказывается, есть последователи среди военных

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Недовольство российского генерала Попова (на фото) положением дел в армии оккупантов - тревожный сигнал для Путина, считает Шустер
Недовольство российского генерала Попова (на фото) положением дел в армии оккупантов - тревожный сигнал для Путина, считает Шустер
Фото: ric.mil.ru

В российской оккупационной армии зреет недовольство, которое может стать одним из факторов, способных сорвать планы президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина затянуть войну в Украине. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер, комментируя новость об отстранении командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Ивана Попова.

По предположению Шустера, Путин затягивает войну в надежде дождаться, когда для РФ сложатся благоприятные обстоятельства (например, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году).

Однако до этого и других вероятных событий, на которые президент страны-оккупанта рассчитывает, "ему еще надо дожить – и физически, и политически", заметил телеведущий. С этой точки зрения история с генералом Поповым – сигнал для главы Кремля, что военные в РФ могут взбунтоваться, и тогда планы затянуть войну рухнут.

"Попов – он военный, он боевой генерал. В принципе, он военный преступник. Но он видит, что [российские] солдаты гибнут и мучаются, и все это на его совести. И он решает это сделать публичным. По военным правилам, он должен бы написать закрытый рапорт и уйти в отставку. Но его рапорт стал публичным. Почему – непонятно, может, его подставили", – размышляет Шустер.

То, что скандал с Поповым вышел в публичную плоскость, журналист назвал "второстепенной историей".

"А первостепенная история это то, что у [устроившего вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения] Пригожина есть последователи. Но если Пригожин не военный, и никакого отношения к армии не имеет, тут мы говорим о генерале армии", – подчеркнул он.

Журналист полагает, что инцидент с Поповым должен был встревожить окружение Путина.

"А для Путина это уже реально становится [ситуацией, в которой он] – как бы "верховный некомандующий". Это становится действительностью. Но продлить [в таких обстоятельствах] войну… Чем он будет продлевать эту войну? Ему ведь солдат кормить нечем. Рано или поздно они взбунтуются", – прогнозирует Шустер.

Телеведущий назвал неслучайным упоминание 1917 года в одном из выступлений Пригожина во время мятежа.

"А 17 год – это мы понимаем, [революция в России и] солдаты поворачивают штыки и идут на своих правителей. Поэтому я думаю, что Путину неспокойно. Но так как он живет в другой действительности, то, может, он это беспокойство не чувствует. Но его окружение точно чувствует", – заключил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:Депутат Госдумы Андрей Гурулев 12 июля опубликовал в Telegram аудиообращение Попова (позывной Спартак) к подчиненным, в котором тот сообщил о своем отстранении. Российский генерал утверждает, что от него избавились после того, как он "назвал все вещи своими именами" и рассказал командованию о "самой главной трагедии современной войны" – отсутствии средств контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях оккупантов от украинской артиллерии. 

По данным близких к ЧВК "Вагнер" Telegram-каналов, Попова отстранили после доклада начальнику Генштаба вооруженных сил страны-агрессора Валерию Герасимову, в котором генерал предлагал провести ротацию подразделений оккупантов на первой линии фронта. В ответ на доклад Герасимов якобы сказал, что Попов "занимается дезинформацией и паникерством", а когда тот заявил, что "попытается достучаться" до Путина, "в полуистерическом тоне обвинил его в шантаже". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, армия РФ, Алеся Бацман, война России против Украины, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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