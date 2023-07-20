Шустер про бунт генерала РФ Попова: У Пригожина, оказывается, есть последователи среди военных

По предположению Шустера, Путин затягивает войну в надежде дождаться, когда для РФ сложатся благоприятные обстоятельства (например, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году).

Однако до этого и других вероятных событий, на которые президент страны-оккупанта рассчитывает, "ему еще надо дожить – и физически, и политически", заметил телеведущий. С этой точки зрения история с генералом Поповым – сигнал для главы Кремля, что военные в РФ могут взбунтоваться, и тогда планы затянуть войну рухнут.

"Попов – он военный, он боевой генерал. В принципе, он военный преступник. Но он видит, что [российские] солдаты гибнут и мучаются, и все это на его совести. И он решает это сделать публичным. По военным правилам, он должен бы написать закрытый рапорт и уйти в отставку. Но его рапорт стал публичным. Почему – непонятно, может, его подставили", – размышляет Шустер.

То, что скандал с Поповым вышел в публичную плоскость, журналист назвал "второстепенной историей".

"А первостепенная история это то, что у [устроившего вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения] Пригожина есть последователи. Но если Пригожин не военный, и никакого отношения к армии не имеет, тут мы говорим о генерале армии", – подчеркнул он.

Журналист полагает, что инцидент с Поповым должен был встревожить окружение Путина.

"А для Путина это уже реально становится [ситуацией, в которой он] – как бы "верховный некомандующий". Это становится действительностью. Но продлить [в таких обстоятельствах] войну… Чем он будет продлевать эту войну? Ему ведь солдат кормить нечем. Рано или поздно они взбунтуются", – прогнозирует Шустер.

Телеведущий назвал неслучайным упоминание 1917 года в одном из выступлений Пригожина во время мятежа.

"А 17 год – это мы понимаем, [революция в России и] солдаты поворачивают штыки и идут на своих правителей. Поэтому я думаю, что Путину неспокойно. Но так как он живет в другой действительности, то, может, он это беспокойство не чувствует. Но его окружение точно чувствует", – заключил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube