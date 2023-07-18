Решение о ликвидации ЧВК "Вагнер" в России окончательное и принято лично Путиным – росСМИ

ЧВК "Вагнер" (которая, по словам президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, юридически и так не существует) ликвидирована и как неофициальное вооруженное формирование. Об этом "Можем объяснить" сообщили четыре источника, говорившие с изданием на условиях анонимности: близкий к администрации президента РФ чиновник, близкий к ЧВК собеседник, а также двое ветеранов ЧВК "Вагнер".

Решение о ликвидации ЧВК "Вагнер" в России окончательное и принято лично Путиным, утверждает близкий к АП источник "МО".

"Вагнеров" в России не будет – таково решение "Главного", – заявил он.

Собеседник издания добавил, что в Молькино (Краснодарский край РФ), где располагалась основная российская база вагнеровцев, их "тоже не будет". Как пишет "Можем объяснить", в Молькино останутся российские контрактники, относящиеся к минобороны РФ, и бойцы других ЧВК.

О том, что пригожинских наемников больше не будет в Молькино, говорит еще один источник "МО", близкий к "Вагнеру".

"Сейчас несколько тысяч бойцов действительно перемещаются из Молькино", – сказал он изданию.

Как рассказал один из наемников ЧВК "Вагнер", власти РФ предлагают всем вагнеровцам заключить контракты с минобороны РФ. Он утверждает, что большинство рядовых "пригожинских наемников" решили "уйти в подчинение к [министру обороны РФ Сергею] Шойгу". Конкретных цифр собеседник проекта не предоставил.

Об этом же "МО" рассказал ветеран ЧВК "Вагнер", более пяти лет воюющий в этом незаконном вооруженном формировании:

"С [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным остались самые опытные его пехотинцы, которых под крыло минобороны никто брать не собирается", – заявил он.

В России, как убедился корреспондент "Можем объяснить", набор в ЧВК "Вагнер" прекращен. Издание пишет, что большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно, а по двум номерам, которые откликаются и обещают "соединение с оператором", все равно никто не отвечает.

Большинство групп в российской сети VK (запрещенной в Украине), посвященных ЧВК "Вагнер", как выяснили в "Можем объяснить", заблокированы "по требованию Генпрокуратуры РФ".