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Решение о ликвидации ЧВК "Вагнер" в России окончательное и принято лично Путиным – росСМИ

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Путин принял окончательное решение о расформировании ЧВК "Вагнер" в России, сообщают источники "Можем объяснить"
Путин принял окончательное решение о расформировании ЧВК "Вагнер" в России, сообщают источники "Можем объяснить"
Фото: kremlin.ru

В России сейчас идет процесс разделения признанной международной преступной организацией частной военной компании "Вагнер". В своем нынешнем виде ЧВК прекратит существование, пишет 18 июля в Telegram российское издание "Можем объяснить".

ЧВК "Вагнер" (которая, по словам президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, юридически и так не существует) ликвидирована и как неофициальное вооруженное формирование. Об этом "Можем объяснить" сообщили четыре источника, говорившие с изданием на условиях анонимности: близкий к администрации президента РФ чиновник, близкий к ЧВК собеседник, а также двое ветеранов ЧВК "Вагнер".

Решение о ликвидации ЧВК "Вагнер" в России окончательное и принято лично Путиным, утверждает близкий к АП источник "МО". 

"Вагнеров" в России не будет – таково решение "Главного", – заявил он.

Собеседник издания добавил, что в Молькино (Краснодарский край РФ), где располагалась основная российская база вагнеровцев, их "тоже не будет". Как пишет "Можем объяснить", в Молькино останутся российские контрактники, относящиеся к минобороны РФ, и бойцы других ЧВК.

О том, что пригожинских наемников больше не будет в Молькино, говорит еще один источник "МО", близкий к "Вагнеру".

"Сейчас несколько тысяч бойцов действительно перемещаются из Молькино", – сказал он изданию.

Как рассказал один из наемников ЧВК "Вагнер", власти РФ предлагают всем вагнеровцам заключить контракты с минобороны РФ. Он утверждает, что большинство рядовых "пригожинских наемников" решили "уйти в подчинение к [министру обороны РФ Сергею] Шойгу". Конкретных цифр собеседник проекта не предоставил.

Об этом же "МО" рассказал ветеран ЧВК "Вагнер", более пяти лет воюющий в этом незаконном вооруженном формировании: 

"С [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным остались самые опытные его пехотинцы, которых под крыло минобороны никто брать не собирается", – заявил он.

В России, как убедился корреспондент "Можем объяснить", набор в ЧВК "Вагнер" прекращен. Издание пишет, что большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно, а по двум номерам, которые откликаются и обещают "соединение с оператором", все равно никто не отвечает.

Большинство групп в российской сети VK (запрещенной в Украине), посвященных ЧВК "Вагнер", как выяснили в "Можем объяснить", заблокированы "по требованию Генпрокуратуры РФ".

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих.

Теги: Россия, Владимир Путин, армия РФ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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