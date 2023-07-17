Польская писательница Курчаб-Редлих: Уверена, что без помощи кого-то из окружения Путина Пригожин не устроил бы путч

Курчаб-Редлих считает, что у Пригожина могли быть союзники в окружении Путина, но не берется с точностью сказать, кто именно Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Я не политолог, но помню, что в 1991 году, когда был путч против [первого президента СССР Михаила] Горбачева, когда появился [как лидер и яркая политическая фигура будущий первый президент РФ Борис] Ельцин и прочие, прошло четыре месяца – и развалился Советский Союз. Мы можем сейчас баловаться надеждой, что сейчас тоже так будет", – заявила Курчаб-Редлих.

Писательница подчеркнула, что не является экспертом в том, что касается окружения главы Кремля.

"Я не хочу говорить о путче, потому что вы намного больше знаете, чем я, что там произошло. Но я уверена, что без помощи кого-то из окружения путинского он этого не делал бы", – сказала она Гордону.

Курчаб-Редлих упомянула, что "вроде бы появлялись" версии о гипотетической поддержке Пригожина со стороны российского бизнесмена, близкого друга Путина Юрия Ковальчука и заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, потому что "они молчали, не заявили сразу о поддержке Путина".

"Но на 100% Путин – нелюбимый человек. Не самый любимый человек в этой среде. Это главарь мафии... Он держит все за ниточки. И что дальше будет, кто сильнее потянет за эту ниточку, я не знаю. Но я уверена, что он очень сильно ослаблен. Это же видно после путча", – полагает польская писательница.



По ее мнению, Путин никогда не переставал думать о том, как России взять реванш за распад СССР.

"Его дорога к [войне в] Украине шла... Он шел к этой дороге все время. В своем первом выступлении в должности президента в Совете Федерации – какое это было боевое выступление! – "мы поднимаемся с колен", конечно, и "мы вернем все, что наше", и что "мы будем защищаться". Кто же нападал на Россию в 2000 году? Никто. Он об этой "защите" постоянно думал и говорил. Сразу появилось 100 школ кадетов… В этих школах везде были портреты Путина. И все, даже маленькие дети, уже начинали воевать и защищаться", – подытожила Курчаб-Редлих.

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

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