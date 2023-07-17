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Польская писательница Курчаб-Редлих: Уверена, что без помощи кого-то из окружения Путина Пригожин не устроил бы путч

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Курчаб-Редлих считает, что у Пригожина могли быть союзники в окружении Путина, но не берется с точностью сказать, кто именно
Курчаб-Редлих считает, что у Пригожина могли быть союзники в окружении Путина, но не берется с точностью сказать, кто именно
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Евгений Пригожин, основатель признанной международной преступной организацией российской частной военной компании "Вагнер", не смог бы организовать мятеж, не пользуясь поддержкой кого-либо из окружения президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразила польская писательница, журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

"Я не политолог, но помню, что в 1991 году, когда был путч против [первого президента СССР Михаила] Горбачева, когда появился [как лидер и яркая политическая фигура будущий первый президент РФ Борис] Ельцин и прочие, прошло четыре месяца – и развалился Советский Союз. Мы можем сейчас баловаться надеждой, что сейчас тоже так будет", – заявила Курчаб-Редлих.

Писательница подчеркнула, что не является экспертом в том, что касается окружения главы Кремля. 

"Я не хочу говорить о путче, потому что вы намного больше знаете, чем я, что там произошло. Но я уверена, что без помощи кого-то из окружения путинского он этого не делал бы", – сказала она Гордону.

Курчаб-Редлих упомянула, что "вроде бы появлялись" версии о гипотетической поддержке Пригожина со стороны российского бизнесмена, близкого друга Путина Юрия Ковальчука и заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, потому что "они молчали, не заявили сразу о поддержке Путина".

"Но на 100% Путин – нелюбимый человек. Не самый любимый человек в этой среде. Это главарь мафии... Он держит все за ниточки. И что дальше будет, кто сильнее потянет за эту ниточку, я не знаю. Но я уверена, что он очень сильно ослаблен. Это же видно после путча", – полагает польская писательница. 

По ее мнению, Путин никогда не переставал думать о том, как России взять реванш за распад СССР.

"Его дорога к [войне в] Украине шла... Он шел к этой дороге все время. В своем первом выступлении в должности президента в Совете Федерации – какое это было боевое выступление! – "мы поднимаемся с колен", конечно, и "мы вернем все, что наше", и что "мы будем защищаться". Кто же нападал на Россию в 2000 году? Никто. Он об этой "защите" постоянно думал и говорил. Сразу появилось 100 школ кадетов… В этих школах везде были портреты Путина. И все, даже маленькие дети, уже начинали воевать и защищаться", – подытожила Курчаб-Редлих.

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.

Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.

Президент США Джо Байден 13 июля посоветовал Пригожину опасаться покушения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, война России против Украины, Евгений Пригожин, Кристина Курчаб-Редлих, мятеж Пригожина
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