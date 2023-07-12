Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь

Курчаб-Редлих: Настоящая мать Путина мне сказала, что ее мать была полькой – отец после Первой мировой привез себе жену из Польши. Я не могу поверить, что в венах Путина течет капля польской крови Скриншот: RMF24 / YouTube

Отчим начал просто ненавидеть Вовку и очень сильно его избивал. И этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, а на Кавказе это ужасная вещь...

– Кристина, добрый вечер.

– Добрый вечер вам, Дмитрий.

– Я очень давно хотел с вами побеседовать, потому что темы, которые вы поднимаете в своих книгах и публикациях, крайне важны. Сегодня у человечества появился новый монстр... То есть появился он раньше, но сейчас проявился… Новый Гитлер сегодняшних дней – Владимир Путин. Вы самый осведомленный в мире человек о биографии Владимира Путина. Исходя из того, что вы рассказали миру, то, что мы знали о Путине, не соответствует действительности. Как называется ваша книга о Путине?

– Моя книга – вот она. Видите?

– Да, большая.

– Большая. "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина".

– Удивительная история. Я много занимался историей Октябрьского переворота и дальнейших событий. Я обратил внимание, что огромное количество революционеров, военачальников имели одну биографию, а обществу показывали совершенно другую. Они меняли имена, фамилии, годы и даты рождения. Насколько отличается официальная биография Путина от настоящей?

– На 100%. Официальная, его настоящая биография – это не тот отец, не та мать, не то место рождения, не та дата рождения. Все по-другому. Почему я начала вообще это отслеживать? Не из-за того, что я хочу написать какой-то дурацкий бразильский сериал... Я занималась [чеченской войной]. И мой первый вопрос – откуда взялся такой страшный человек? Он для меня был уродом с самого начала, потому что я видела, что вытворяется во время его войны. Ельцинская война тоже страшная, но сами чеченцы говорили, что [Ельцин святой по сравнению с Путиным]. Я сделала четыре документальных фильма про Чечню. Я видела трупы, я видела разрезанных людей, я видела страшные-страшные вещи. И я уже тогда видела, на что способна российская армия под таким командованием. И для меня не было это тайной, как и для Политковской, с которой я очень хорошо была знакома. Мы и такие, как мы, с самого начала видели, кто это такой, и не понимали, как весь мир может его принимать по-другому. Но его мир принимал по-другому не потому, что Путин был такой хороший… Ширак, Шредер, даже королева английская, которая его принимала в 2003 году как первого со времен [убийства царской семьи в 1917 году] хозяина Кремля… С его женой в огромной шляпе… Очень смешно. Но, так или иначе, его принимали. И премьер Блэр – что он ни вытворял, чтобы приблизиться к Путину... Даже еще до его избрания ездил в Питер... Несмотря на то, что Блэру дали 100 страниц доклада о том, что творится в Чечне. Он даже туда не заглянул. Запад хотел видеть нового демократического героя в новой демократической России, с которым можно вести хороший бизнес. И поэтому они закрывали глаза очень и очень долго. Ширак дал ему орден [Почетного легиона] в 2006 году, уже после чеченской войны. Так что им было все равно, что Путин вытворяет, – они хотели его видеть героем. Поэтому все так и пошло.

– Говоря о биографии Путина, я еще раз подчеркну, что вы единственный человек в мире, кто разобрался досконально в настоящей биографии этого тирана. Он хоть родился в Петербурге?

– История такова. Он родился, вероятно, или в городке Терехино, или в городке Очер под Уралом. Откуда он там взялся? Его родила Вера Николаевна Путина 1926 года рождения, которая после войны начала учиться.

– А она откуда сама родом?

– Терехино… Там ее родители, четыре брата. И она поехала учиться очень недалеко. Вероятно, в этот Очер. Она закончила техникум механизации сельского хозяйства. И там она познакомилась с неким Платоном Приваловым, с которым начала жить. И вдруг, когда она уже забеременела, оказалось, что он женат. Он получил какую-то передачу, она посмотрела от кого. Там подпись: его жена. Она поехала обратно в Терехино к родителям и там родила... Я не знаю, в Терехино была больница или в городке Очер… Там она в 1950 году родила Вовку.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– В 1950-м? Не в 1952-м?

– В 1950 году она родила Вовку. И она оставалась с ним в течение года, а потом оставила его у своих родителей, под очень хорошей опекой, и поехала на практику в Узбекистан, в Ташкент. В Ташкенте недалеко были армейские казармы и где-то рядом место, где они развлекались, какие-то танцы были... И она там познакомилась с грузином, которого звали Георгий Осепашвили. Они очень быстро поженились. У него умерла мать – и он не хотел быть одиноким… Мы немножко кавказцев знаем. У них фантазия очень буйная. И он ей рассказал, что у него большой дом, что он богатый… Но она была очень довольна, что он хотел на ней жениться, несмотря на то, что у нее был ребенок. Они поехали к нему в село Метехи, в 30 км от Тбилиси. И оказалось, что он живет в какой-то хижине, пол глиняный был… Я с ней разговаривала в ноябре 1990 года...

– 1990-го?

– Нет-нет.

– 2019-го.

– 2019-го, да.

– Понятно. Так...

– Разговаривала несколько лет тому назад, а она умерла недавно – 1 июня этого года, месяц назад. В общем, они поженились и поехали в Метехи. Она там осталась. Через год она очень заскучала по своему ребенку и попросила свою мать, чтобы она привезла мальчика туда. То есть привозят мальчика, которому уже три года, то есть нервная система только формируется. И из-под опеки тех, к которым он привык и которых он считал мамой и папой, его, как пакет, переносят в совсем другую атмосферу и к другим людям. Ему надо привыкнуть к "новой" матери, к новому отчиму. Это очень тяжело. И мне интересно было, как это влияет на маленького человека. Оказалось, что это был как раз период, когда ребенок очень нуждается в чувстве безопасности. Он его потерял, потому что он оказался вообще в другом мире. Его сначала приняли очень хорошо, но, когда его мать забеременела от нового мужа, он начал относиться к мальчику очень плохо. Надо сказать, что они были очень бедные… [Отчим] начал просто его ненавидеть и очень сильно его избивал. И этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь... Одни над ним смеются, другие жалеют… К тому же он понимает, что он очень бедный, что у него штаны рваные, что он какой-то другой.

– Угу.

– И он начинает защищаться. Он записывается на самбо, начинает драться со всеми, кто обижает его и его мать. Посмотрите, как развивается психология этого человека. Его вспоминают... А откуда мы знаем, как его вспоминают? Когда Путин уже шел в президенты в начале 2000 года, вдруг в Метехи появились люди в штатском…

– ФСБ.

– ФСБ в штатском. Они расспрашивали насчет того, помните ли вы такого и такого мальчика, который здесь жил. Они требовали все фотографии, которые у кого-то были. А даже если кто-то не хотел их отдавать, эти фотографии исчезали. И это стало достаточно громким, чтобы журналисты из грузинской газеты "Алия" поехали туда и начали расследование. Оказалось, что все это так. Они спросили, где живет мать будущего президента, и сразу сказали, что это Вера Николаевна...

– А она жила под фамилией Путина?

– Нет, она жила под фамилией Осепашвили. И даже это было достаточно странно, потому что в этом маленьком селе Метехи... При Шеварднадзе вообще света не было, телевизоры не работали… И они сначала не могли понять, в чем дело, откуда такая шумиха вокруг этого Вовы. А потом все выяснилось. Он жил там до 10 лет. Потому что его мать не могла выдержать издевательств мужа над своим ребенком. Он его сильно очень избивал. Мальчик голодал. Мальчик был оборван. Она повезла обратно в Терехино к своим родителям. Но это уже был четвертый класс, ему было почти 10 лет. Тогда дедушка с бабушкой решили, что хватит такой страшной жизни, – они решили его отдать своим родным в Ленинграде. Но здесь еще очень важная вещь, которую вспоминает Вера Николаевна: Вова очень сильно плакал, когда она уходила, и что она даже его не обняла, потому что не хотела расстроиться совсем… Она не думала, что расстается с ним навсегда. Но родители почему отдали в Ленинград? Потому что там жили какие-то их родные. Все село было Путиных… И они тоже были от этих Путиных. У них два мальчика умерли. Один – до войны, а второй – во время ленинградской...

– Блокады.

– Блокады. И они очень хотели ребенка. Они отдали Вовку им. И вот он приезжает туда, это 1960 год. И оказывается, что все, чему он научился в Грузии, не считается, потому что он не знает русского языка…

Путин о своей настоящей матери забыл и не хотел даже слышать о ней. И только за два года до того, как я там появилась, мне сказали, приехали какие-то неизвестные женщины, вроде бы лаборантки, и взяли у нее кровь. Они думали, что это для теста ДНК. Но потом женщины пропали

– Он говорил по-грузински?

– Он говорил по-грузински… Скорее, он не освоил русский так, как нужно, чтобы учиться в ленинградской школе. И ему сделали новую метрику, и в ней, чтобы у него не было такого стресса, было написано, что он уже не старше других, а не умеет говорить, как надо, и что ему нужно пойти в первый класс... И ему написали год рождения 1952-й. Новая мать Марья Ивановна Шаломова и новый отец Владимир Спиридонович. Новый отец, новая мать, новое место и дата рождения. И представьте себе этого мальчика, которого опять переслали, как пакет, без обратного адреса, и что ему нужно найти себя в новой обстановке. А обстановка очень бедная. Его новые родители очень бедно жили: в коммуналке, где нет даже горячей воды, где туалет в коридоре, где лестница была оборвана. И что самое главное? Там был большой двор, в котором все знали друг о друге все, потому что окна открытые все лето. И никто абсолютно не помнил этой женщины беременной, и никто ее не видел с коляской и ребенком. И надо подчеркнуть, что ей было уже 42 года, когда она приняла Вовку. Она еле-еле пережила ленинградскую блокаду, она почти уже умерла от голода, но все-таки ее вытащили из-под трупов... Она пережила все это. И когда закончилась война, ей было 33 года, но она не могла рожать. И вдруг 42 года – и бах! – ребенок.

Это один вопрос. И второй. Была журналистка "Московского комсомольца", которая сделала интервью со всеми соседями, которые помнили Вовку. Я потом поехала... Ну, знаете, я польская журналистка и со мной не так охотно разговаривали – ей намного больше рассказали. Но рассказали, что в один прекрасный день пришла Марья Ивановна, тетя Маша, привела с собой за ручку мальчика и сказала: "Ребята, это мой сын Вовочка. Не обижайте его". То есть появился новый человечек в этом дворе. Ну и он в этом дворе рос. А двор был ужасный, потому что в 1953 году, когда умер Сталин, Берия сделал большую амнистию и миллионы преступников вышли на свободу. Нашлись они и недалеко от этого двора. Вовка рос так. Во-первых, ему надо было постоянно утверждать себя, что он такой, как и другие, то есть драться. Во дворе знали, что он – не сын Путиных. И ему надо было отбиваться ото всех, кто его обижал. А он уже знал самбо и сильно дрался. И даже защищал других. И он рос в обстановке маленькой хулиганерии. Там были воры, которые воровали на рынке, пили портвейн, курили… Ну и, конечно, ругань страшная и мат. Когда его потом спрашивали, когда он уже стал президентом, трое российских журналистов… вели с ним это известное интервью, которое показалось в книге от первого лица... Они спрашивали: "А вы любили школу?" – "Нет, я любил двор". "Вас очень поздно приняли в пионеры..." Это же надо было с восьмого года жизни быть в пионерах, а его приняли, когда ему было 13... А он сказал: "Ну как же? Я не был пионер – я был хулиган". 2000 год, он идет в президенты, и он гордится, что был хулиганом. В этом интервью это вообще очень странно, мне кажется.

– А настоящая его мать все эти годы не проявляла к нему никакого интереса?

– Очень сильный проявляла интерес. И даже две его сестры двоюродные, которые потом родились у Осепашвили, звонили в Терехино – им отвечали: "Мы его отдали в интернат – он не хочет с вами разговаривать". Так что они отрезали все связи. И конечно, мы не можем знать, хотел ли он этого так сильно или они хотели его отрезать от настоящей матери, но это так произошло. И она очень переживала. Она так долго, как могла, старалась с ним связаться. Но им сказали: "Нельзя". А когда он пошел в КГБ – там уже вообще спетая песня. Так и закончилась драма с матерью.

– Когда вы приехали к ней, сколько ей лет было?

– Пять лет назад ей было 92, по-моему.

– Нет, вы у нее были четыре года назад? Если в 2019-м…

– Да.

– 92 где-то?

– Да.

– Она жила так же бедно? Или уже нормально?

– Нет, она жила бедно, но надо сказать, что с тех пор, когда оказалось, что Вовка – это Владимир Владимирович, им запрещено разговаривать с журналистами. И этим журналистам нужно было очень сильно как-то это делать... Но все-таки удалось одной нидерландской журналистке, которая сделала фильм про нее, про него, который можно найти в интернете. Называется "Путинская мать". Ее зовут Инеке Смитс. Очень интересный фильм.

Скриншот: RMF24 / YouTube

– То есть ее показали прямо в видео?

– Да-да. Но мало того, она показала все дороги, которыми ходил маленький Вова, его знакомых, которые рассказывали, какой он был. Один сказал: "Да, я ему вытаскивал крючок из пальца… Он был очень грустный, очень замкнутый ребенок – он мог только драться". И все как-то очень позитивно о нем говорили. Но все подчеркивали... и потом его мать, когда со мной разговаривала, тоже подчеркивала, какой он был хрупкий. Но, помимо того, что маленький, он был очень боевой. И еще его учительница из школы в Метехи подчеркивала, как он хорошо учился, какая у него была хорошая память и каким он был толковым ребенком. Его мать, когда я приехала, вышла и села у дома, никак не хотела подойти. Я ей говорю: "Я приехала из Польши к вам. Я очень прошу, подойдите сюда". И только тогда она поднялась, когда услышала, что я приехала из Польши. И в конце нашего разговора – я, конечно, не знаю, правда это или нет, – она говорит, что ее мать была полькой. Ее отец после Первой мировой войны привез себе жену из Польши.

– Это же тогда была Российская империя.

– И, знаете, я не могу поверить, что в венах Путина течет капля польской крови.

– Путин поляков "любит".

– Очень...

– Чисто внешние сходства между этой женщиной и Путиным были?

– Огромные. Вышла книжка чеченская… Потому что Чечня здесь очень замешана, но я не хочу уже об этом говорить, потому что все запутаемся. В общем вышла книжка человека, который тоже нашел ее. И которому предлагала ФСБ, чтобы чеченцы ее похитили. Что они им заплатят $1 млн, чтобы они только ее похитили еще до выборов президента. Но, конечно, они отказались, но поняли, что что-то здесь пахнет жареным, если им предлагают похитить какую-то женщину. И Ваха Ибрагимов заинтересовался этой женщиной, и тоже провел с ней интервью, и очень занялся ее историей. И он издал книжку об этом. И в этой книжке тоже есть много интервью, которые он провел с этими жителями этого села.

– Путин же знал, что его настоящая мать живет в Грузии? Правильно?

– Ну как же по-другому? Конечно, знал.

– Он ей помогал все эти годы?

– Он вообще о ней забыл и не хотел даже слышать. И только за два года до того, как я там появилась, мне сказали, что приехали какие-то неизвестные женщины, вроде бы лаборантки, и взяли у нее кровь. Они думали, что это для теста ДНК. Но потом пропали. И никто ничего об этом не говорил. Но приезжали журналисты, которые не могли к ней добиться. Потому что эти дочки запрещали какую-либо связь журналистов с матерью.

– О том, что настоящая мать Путина живет в Грузии, я узнал в начале 2000-х. Я много бывал в Грузии и общался с президентами Шеварднадзе и Саакашвили. Люди, которые много знали, мне сказали. Я подумал, что это бред, этого просто не может быть. Но, видите, интересные вещи вы рассказываете...

– Но это, как вы знаете, подтверждено и доказано. Потому что каждая – могу уж так сказать, немножко только преувеличивая, – каждая фраза в моей книге подтверждена доказательствами из разных источников. Так что я все 100 раз проверяла.

– Ваша книга же огромным тиражом вышла?

– В Польше – да. Но и благодаря – это кошмар – войне в Украине был такой интерес в Польше к моей книге, что 100 тыс. экземпляров или намного больше разошлись. Что для Польши много все-таки.

– Да, это огромный тираж сегодня.

– И она сейчас, я надеюсь, выйдет в Соединенных Штатах, но только в одном университете, потому что все на Западе отказывались от нее. Есть у меня немножко врагов, которые абсолютно не хотели, которые говорили, что это все бред, что это неправда, как и неправда, что Путин виноват в терактах в 1999 году в Москве. Но это не только я… Это "Новая газета", я с ними сотрудничала. И я знала Сергея Юшенкова, который...

– Его убили.

– Убили, да, в 2003-м... Все, кто делал расследования насчет этих домов, исчезли из жизни. Юшенкова тоже убили, а я с ним очень плотно сотрудничала в Думе. Потому что до Путина попасть в Думу только с карточкой журналиста было очень просто и очень приятно. Он мне первый рассказывал о Чечне, о разных обстоятельствах и прочее…

Я не политолог, но помню, что в 1991 году, через четыре месяца после путча против Горбачева развалился Советский Союз. Мы можем тешить себя надеждой, что сейчас тоже так будет. Но я уверена, что без помощи кого-то из путинского окружения Пригожин этого не делал

– А настоящий отец Путина где-нибудь всплывает? Или концы в воду?

– Концы в воду. Знаете, Путин ловил рыбу в реке Кура. И я сначала сравнивала его детство с детством Сталина, который тоже ловил рыбу в реке Кура и тоже был очень несчастный. Которого избивал отец, не отец...

– Или отчим. Мы же не знаем…

– Этот сапожник. И что они оба… Не только Путин, но и Сталин учился криви. Криви – это такой грузинский бокс, чтобы защитить себя и свою мать. Так что я видела очень много сходств в их детстве. Оба – несчастные дети, из которых выросли такие... тигры.

– А фамилия его отца настоящего – Привалов?

– Платон Привалов.

– Значит, Владимир Владимирович Путин на самом деле Владимир Платонович Привалов, рожденный в Ленинграде не в 52-м, а в 50-м.

– Не в Ленинграде.

– Не в Ленинграде, да. На Урале.

– Вероятно, в селе Терехино или в Очере. Скажем, в Очере, потому что там была больница.

– Путин свою биографию хорошо знает. А знают ли биографию Путина в ФСБ? Знают ли бывшая жена Путина Людмила, дочери?

– В ФСБ на 100% знают. Не может быть по-другому, потому что, когда он пошел в ФСБ, его никто туда в первый раз не приглашал, ему было 18 лет, когда он появился в этом "большом доме". И он рассказывает чудеса, что его сразу приняли… Его сразу не приняли, его приняли за четвертым разом, и в кадрах уже знали все, я думаю. И они расспрашивали его насчет его пригодности к работе. И оказалось, что он очень пригодный… Он был стукачом просто, мне кажется. Это достаточно сильно проявлялось, что его приняли: "Да, вы годитесь, но вам надо учиться". И тогда он начал учиться и попал в Ленинградский университет. Но это тоже не так… Когда он появился в Ленинграде, он пошел на дзюдо. И там нашел прекрасного учителя и человека, которого звали Рахлин.

– Да-да.

– Он его тренировал только один год. А потом показался некий Увязов.

– Усвяцов, может?

– Может быть, да. Я просто...

– Который криминальным авторитетом был?

– Который был криминальным авторитетом и который начал вести работу с ним по-серьезному. И то, к чему он приучился у Рахлина, что он начал учиться, что хотел быть хорошим учеником, хорошим мальчиком, – все пропало при Усвяцове, который просто откровенный мафиози. Он учил их только плохим вещам. Конечно, тренировал дзюдо, но все остальное…

– Возвращаясь к матери Путина. Она знала, что ее сын – президент России?

– Да, но она узнала только тогда, когда пришли за этими фотками из спецслужб грузинских. Они пришли потому, что начальником грузинских служб тогда был человек, с которым Путин учился вместе в Москве в школе КГБ.

– Угу.

– Как же его фамилия? Я просто забыла. И я забыла, о чем вы спрашивали.

– Знала ли мать о том, что ее сын – президент России?

– Да. Тогда-то только мать догадалась. Потому что, как я сказала, телевизоры у них не работали, электричества не было. И Вовка пошел в президенты... И вот началось... Все очень удивились. А когда к двоюродным сестрам пришли журналисты и чеченцы расспрашивать про их брата, они даже не хотели с ними разговаривать: "Над нами все смеются, что мы притворяемся семьей президента".

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Я пытаюсь сейчас размышлять, как же Путин, зная, что есть его мать, она жива... Он владеет сотнями миллиардов долларов, такой богатый человек, у него сестры есть, племянники. Ничего! Ни помощи, да?

– Абсолютно. Не существует эта семья. А для него начала существовать, потому что ему было так намного удобнее, только семья матери. Именно этой другой семьи, то есть эти...

– Шаломовы.

– Шаломовы. Они из совсем другой области. Из Поминово Тверской области.

– Тверская, да.

– И он вдруг начал говорить, что он из Поминово. И что семья его матери – это одни герои. Как они прекрасно воевали, как они... Какие у них хорошие характеры. А еще он отстроил в Поминово церковь маленькую, чтобы доказать, что он оттуда.

– Помимо поляков и украинцев, Путин особенно любит еще и грузин. Я с Михаилом Саакашвили много говорил по этому поводу. Кстати, Путин любил с Саакашвили разговаривать. У них были многочасовые беседы. И однажды, мне Михаил рассказывал, он его принял в кабинете Сталина в Кремле. И он подчеркнул это. Сказал: "Знаешь, где мы сидим? В кабинете Сталина". Для него Сталин – это что-то значило. Тем не менее у него была обида на грузин. Я думаю, не из-за того ли, что избранник его матери его избивал?

– Не только он его избивал, все насмехались над ним, что он внебрачный... Что его мать неизвестно откуда взялась. Он очень сильно это переживал. И поэтому он уже тогда начал убегать из села и ловить рыбу в этой реке. Вспоминали, что он очень замкнутый, тихий и очень грустный мальчик был. Так что нам трудно удивляться, что он их недолюбливает. Потому что все-таки они испортили ему детство, как бы там ни было. Но насчет Сталина еще хочу сказать. Портреты Сталина висели тогда во всех домах в Грузии.

– В Грузии.

– Но не только. Новый отец в Ленинграде был НКВДшником. Это был человек, который записался в НКВД в 1937 году во время Большого террора. Позже он записался в отряды НКВД, которые воевали в Эстонии. Знаете, какой им принесли мир в Эстонию?

– Принес "счастье"!

– "Счастье" вступить в Советский Союз. Вы знаете, как это было? Сколько людей пострадало, сколько людей вывезли потом в лагеря, сколько убили? Но Путин говорит, что его отец воевал в тылу. Это был откровенный сталинист. А его учительница из Ленинграда говорила: "Его отец был настоящим коммунистом, а потом это была я". И они так воспитывали Вовку, что в 1961 году, когда уже по всему Советскому Союзу выбрасывали портреты Сталина после XXII съезда, делает Вовка? Вовка вытаскивает портрет Сталина из помойки и прибивает к стене дома. Не у себя в квартире. И он этого Сталина никогда из себя не выбросил.

– Очень интересно. Сегодня, когда Путин является палачом украинского народа, когда каждый украинец хочет, чтобы он побыстрее умер, как вам кажется, чем и когда Путин закончит?

– После этого путча [Пригожина] вы мне задаете такой вопрос? Я не политолог, но помню, что в 1991 году, когда был путч против Горбачева, когда появился Ельцин и прочие, прошло четыре месяца – и развалился Советский Союз. Мы можем сейчас баловаться надеждой, что сейчас тоже так будет. Я не хочу говорить о путче, потому что вы намного больше знаете, чем я, что там произошло. Но я уверена, что без помощи кого-то из окружения путинского он этого не делал. Вроде бы появляется фамилия Ковальчука, фамилия Кириенко. Что они молчали, что не заявили сразу о поддержке Путина. Но на 100% Путин – нелюбимый человек. Не самый любимый человек в этой среде. Это главарь мафии... Он держит все за ниточки. И что дальше будет, кто сильнее потянет за эту ниточку, я не знаю. Но я уверена, что он очень сильно ослаблен. Это же видно после путча.

Меня больше всего интересовало: как можно стать таким бесчувственным, избавленным от эмпатии к другим? Не только к чеченцам, не только к грузинам, не только к сирийцам, не только к украинцам, которым он готовил войну уже давно. Я помню 1994 год, он был тогда заместителем Собчака. И он присутствовал на одном из первых заседаний международного Бергедорфского клуба. Бизнесмены из Европы приехали. Бизнесмены, интеллектуалы и прочие. И они говорили о возможности присоединения стран Восточной Европы к НАТО. И вдруг поднимается человечек один и говорит: "Что вы такое говорите? Россияне – это большая нация. Вы забываете о том, что 25 млн россиян находятся за пределами России". Не они выбрали свободу, как украинцы, не они отрезались наконец-то от Москвы, не они в референдуме выбрали свою независимость. Нет, они нашлись вдруг вне России – и мы об этом не забыли. Как, например, Крым. 1994 год. Это все "незаконно", и Россия вернется защищать своих граждан. Об этом пишет немецкий автор книги "Немец в Кремле". Мне это рассказывал другой человек, который сотрудничал с польской культурой. Он никогда не перестал об этом думать. Его дорога к Украине шла... Он шел к этой дороге все время. В своем первом выступлении в должности президента в Совете Федерации – какое это было боевое выступление! – "мы поднимаемся с колен", конечно, и "мы вернем все, что наше", и что "мы будем защищаться". Кто же нападал на Россию в 2000 году? Никто. Он об этой "защите" постоянно думал и говорил. Сразу появилось 100 школ кадетов… В этих школах везде были портреты Путина. И все, даже маленькие дети, уже начинали воевать и защищаться.

В институте Андропова все, кто чем-то отличался, получали куратора из Ясенево, из штаб-квартиры КГБ. И только Путин и один его коллега не получили. То есть они никому не были интересны. Они вспоминают Вовку как человека абсолютно никакого. Это был никто, он ничем не отличался, кроме странной одежды

– Он готовился.

– Он готовился. Но это уже другая тема, как он готовился к этой войне, в которой он проиграет на 100%. Не только выиграют украинцы, за что молится весь мир и Европа. Мне кажется, что это была самая большая ошибка его жизни. Уже видно, что с ним творится, как он выглядит, как он боится всего, как он боится, чтобы его не убили. И как он выступал в день путча. Сначала очень бодрый, а потом уже вообще потерянный. Потому что увидел, что никто его не защищает. Ну, кроме окружения. Говорят, что не только Лукашенко, но и Анатолий Дюмин очень большую роль играл. Но я не хочу о путче… Я хочу только о Путине, который с самого детства рос как мальчик с большими комплексами, очень побитый жизнью. Я вам прочитаю, что написал графолог. Когда он стал президентом, ему дали почерк Путина. Автор этого текста – это закрытая личность как с физической, так и с психологической точки зрения. Она со всех сил пытается освободиться от ненавистной нехватки уверенности в себе и низкой самооценки. Этот человек старается зайти как можно выше и заполучить еще большую важность, чтобы восстановить чувство собственного достоинства. Этот человек постоянно хочет больше и больше. Его дурацкие снимки с голым торсом и прочее… Его полеты на самолетах, где рядом сидел пилот, которого не показывали. И вообще трус над трусами, который постоянно хотел показаться очень храбрым человеком. Тигры, которых усыпляли до того, как Путин их ловил… Это все смешно. И вы все об этом очень хорошо знаете. Но с психологической точки зрения это большой комплекс, неизлеченный абсолютно. Ему нужно было стать самым большим человеком, самым богатым человеком мира. На кой ему это нужно? А что он вытворял из-за отсутствия сочувствия какого-то, нежности в детстве? Его учительница, которая бывала очень часто в его доме, говорила, что там никаких сюсюканий не было, никто его не целовал, не проявлял сильного чувства к нему. Несмотря на то, что они его очень любили. Но они сами из очень бедных семей, так что у них не было привычки просто баловаться с мальчиком.

– Этим, наверное, объясняется то, что первая жена... Ну она не стала женой. Невеста сбежала, говорят, чуть ли не из-под венца от Путина. А потом Людмила – и тоже брак был несчастливым.

– Людмила очень бедной была, очень. Такой пример: они уже в Дрездене, она беременна вторым ребенком... Первая, Маша, родилась в 1985 году. И они жили на третьем этаже. И она с покупками, с коляской, с ребенком, еще и беременная, а он ничем не помогает. Сосед говорит Путину: "Как же так, вы не помогаете своей жене?" Ему даже в голову не приходило, что можно помогать жене. Она рассказывала, как он еще учился в Москве, а она была беременной первой дочкой. Они снимали какую-то квартирку. Он приезжал туда, но ничем ей не только не помогал, но и требовал, чтобы был завтрак, ужин и прочее. И какими тяжелыми были эти визиты для нее! Этот человек, который издевался над ней, можно сказать. Она говорила: "Я старалась в Германии готовить для него лучше. Он никогда меня не похвалит. Он всегда говорил: "Что это такое?" Ему ничего не нравилось". Она ушла. Она не могла уже этого выдержать. А он женился на ней именно потому, что ему нужно было... В 1985 году оказалось, что он может выехать в Дрезден, но для этого надо...

– Нужна жена.

– Нужна жена. Но как он выехал в Дрезден? Это тоже очень забавная вещь. Потому что он учился в школе КГБ... Он уже учился...

– Институт Андропова, наверное?

– Да, в институте Андропова. Он там провел один год. Но все, кто чем-то отличался, получали какого-то [куратора] из Ясенево. Ясенево – это штаб-квартира КГБ. И только он и его коллега не получили никого. То есть они никому не были интересны. Они вспоминают Вовку как человека абсолютно никакого. Это был никто, он ничем не отличался, кроме странной одежды. Длинное пальто и шляпа. И он так хотел отличаться перед своим профессором, что даже когда была жара 30-градусная, он был в костюме-тройке. Но в конце концов он никак не проявился. И этот второй – вдруг его в Ясенево вызвали. Он оттуда вернулся и сказал: "Володя, мне предложили выехать. Меня направили в Дрезден. Так что там свободное место. И, может, ты постараешься, чтобы поехать в Дрезден". И, действительно, человек из ленинградского КГБ, где Путин работал 10 лет до того, чтобы его направили в Москву, – и он стал его как куратором. И он выехал в Дрезден. Ну и там уже...

– Возвращаясь к Людмиле. Недавно мне в интервью бывший шпион КГБ СССР Сергей Жирнов сказал, что Путин является геем. Это так?

– У меня есть большая глава на эту тему. По-разному говорят. С одной стороны, я сама видела, как у него заблестели глаза, когда он увидел прекрасную, очень красивую жену нашего президента в 2002 году. Иоланта Квасневская – очень красивая женщина. Но, с другой стороны, его друг детства Ролдугин…

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Жирнов о нем и говорит…

– Они жили вместе... Все указывало, что что-то там такое есть.

– И этот Ролдугин стал миллиардером в конце концов. Виолончелист простой.

– Да, виолончелист. У него офшоры на Кипре – что-то такое, да. Но эта тема очень тяжелая. Потому что или он прикрывается этими женщинами... Этой красивой... Как ее?

– Кабаевой?

– Кабаевой. То ли он прикрывается этими женщинами, то ли действительно что-то такое есть. Но мы не можем за это ручаться. Это была бы очень для меня неинтересная тема, очень личная, если бы он не сделал огромной акции против ЛГБТ, если бы он не преследовал этих бедных геев, если бы он не издевался над ними, если бы из-за этого не потеряли жизнь несколько человек… Тогда нам все равно, кем он есть. Но если он так поступает, тогда уже, извините, мы заглядываем ему туда, куда не надо. Но для биографа, конечно, это нужно. Но очень неприятно, с другой стороны. И что он целует мальчика в животик… Но ладно, это, может быть, у него такой отцовский... Не знаю, проявление чувств. Мы об этом не знаем. Но если бы это был другой человек, мы бы этим не занимались. Потому что мы не такие, чтобы это было нам... Чтобы вообще частная жизнь была так интересна. Но он сделал так, что нам эта жизнь интересна. Он издевался над Людмилой Ивановной ужасно всю жизнь. Она бежала от него... Есть воспоминание ее подруги немецкой. Она описывает, как тяжело переживала Людмила совместную жизнь с Володей. Что он вообще ее не уважал. Это все сейчас известно. Но то, что у него уважения для женщин нет, – это видно. Проявилась его новая дочка не так давно, два года назад. От Кривоногих, да?

– Да, да.

– Которая была уборщицей в Питере, где он работал. Есть его две дочки. Я бы очень не хотела этой темой заниматься. Но очень много показывает, что, может быть, ближе ему компания мужчин, чем женщин. По душе, может быть, только.

– Кристина, я очень благодарен вам за интересное интервью. Все мы родом из детства. И какое у кого было детство, так тот себя потом показывает и в зрелые годы. А если этот человек, действительно, как вы сказали, уже 23 года на вершине власти в России, если он виновник бед целых народов, если на его совести кровь тысяч, десятков, сотен тысяч людей, тут уже, конечно, нужно изучать... По крупицам собирать.

– Откуда взялся такой монстр? Мы об этом кричали уже давно... Моя книга посвящена всем, кого я знала: Политковской, Юшенкову, Щекочихину, Эстемировой. Я с ними была очень близко знакома.

– Всех убили.

– И поэтому для них, для их памяти я написала эту книгу. И действительно, там есть очень много про Чечню, как началась война... Какая это была искусная работа путинская, чтобы начать войну...

– Спасибо вам. И я желаю от всей души, чтобы как можно быстрее в биографии Путина была поставлена точка. Причем не вами как писателем, а украинским народом и украинскими Вооруженными силами.

– Да, это приближается. Мы все об этом знаем. Я уверена, что мы идем к этой точке.

– Спасибо вам, Кристина. Спасибо.

– Но я бы хотела, чтобы эта точка была все-таки перед судом. Международным судом. А не так, чтобы просто ушел. Нет! Его надо наказать за все, что он сделал. Так что желаем ему большого трибунала.

– Спасибо.

– Спасибо.

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