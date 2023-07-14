Бывший советский разведчик Жирнов: При Сталине Пригожина расстреляли бы через пять минут после того, как он открыл рот на министра обороны или главкома

"Это не была театральная постановка, как некоторые комментаторы стали говорить, что "они все там договорились", Пригожин договорился с [президентом страны-оккупанта РФ Владимиром] Путиным, и это все они сделали для того, чтобы Путина укрепить и так далее. Путин потерял от этого [мятежа]. Самый главный человек, который от этого потерял, – это Путин. Два человека приобрели – Пригожин и [самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко", – заявил Жирнов.
Он подчеркнул, что мятеж затевался всерьез и что Пригожин начал его от безысходности.
"Потому что Пригожин хотел сделать, наверное, что-нибудь подобное, но я думаю, что не 23 июня. Просто его поставили в такое положение, когда он не мог дальше тянуть, он боролся за свою жизнь", – пояснил бывший советский разведчик-нелегал
Он уточнил, что имеет в виду приказ, согласно которому до 1 июля все частные военные компании должны были заключить контракт с министерством обороны страны-оккупанта РФ.
"Но когда я сказал, что Пригожин был поставлен в [безвыходные] условия, – он сам себя поставил в такие условия. Потому что он на самом деле начал переворот против Путина уже 10 месяцев тому назад. А реальная первая попытка была тогда, когда он сказал, помните, в мае месяце, в начале: "Я уйду с фронта [из-под Бахмута Донецкой области]", – и это уже был бунт на корабле", – добавил Жирнов.
Экс-разведчик отметил, что Пригожину в России до начала мятежа позволяли в течение 10 месяцев "материть министра обороны [Сергея Шойгу] и начальника Генштаба [Валерия Герасимова]".
"Он материт, кстати, красиво, да. Вот только за это его есть смысл смотреть и слушать, потому что [можно] учиться русскому языку. Пригожин нас всех учил русскому языку. При [советском вожде, генералиссимусе Иосифе] Сталине [за такое] его расстреляли бы через пять минут после того, как он открыл рот на министра обороны или главкома", – заметил он.
Гордон предположил, что Пригожина при Сталине расстреляли бы даже быстрее – через три минуты.
"Через минуту. Он сам застрелился бы", – заключил Жирнов.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России.
10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.
Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.
Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.
Президент США Джо Байден 13 июля посоветовал Пригожину опасаться покушения.