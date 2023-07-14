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Бывший советский разведчик Жирнов: При Сталине Пригожина расстреляли бы через пять минут после того, как он открыл рот на министра обороны или главкома

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Мятеж не был инсценировкой, и Пригожин в итоге извлек из него выгоду, считает Жирнов
Мятеж не был инсценировкой, и Пригожин в итоге извлек из него выгоду, считает Жирнов
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Евгений Пригожин, основатель признанной международной преступной организацией российской частной военной компании "Вагнер", был вынужден прибегнуть к мятежу, поскольку сам поставил себя в безвыходное положение, еще 10 месяцев назад начав затянувшийся конфликт с минобороны РФ. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов.

"Это не была театральная постановка, как некоторые комментаторы стали говорить, что "они все там договорились", Пригожин договорился с [президентом страны-оккупанта РФ Владимиром] Путиным, и это все они сделали для того, чтобы Путина укрепить и так далее. Путин потерял от этого [мятежа]. Самый главный человек, который от этого потерял, – это Путин. Два человека приобрели – Пригожин и [самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко", – заявил Жирнов.

Он подчеркнул, что мятеж затевался всерьез и что Пригожин начал его от безысходности.

"Потому что Пригожин хотел сделать, наверное, что-нибудь подобное, но я думаю, что не 23 июня. Просто его поставили в такое положение, когда он не мог дальше тянуть, он боролся за свою жизнь", – пояснил бывший советский разведчик-нелегал

Он уточнил, что имеет в виду приказ, согласно которому до 1 июля все частные военные компании должны были заключить контракт с министерством обороны страны-оккупанта РФ.

"Но когда я сказал, что Пригожин был поставлен в [безвыходные] условия, – он сам себя поставил в такие условия. Потому что он на самом деле начал переворот против Путина уже 10 месяцев тому назад. А реальная первая попытка была тогда, когда он сказал, помните, в мае месяце, в начале: "Я уйду с фронта [из-под Бахмута Донецкой области]", – и это уже был бунт на корабле", – добавил Жирнов.

Экс-разведчик отметил, что Пригожину в России до начала мятежа позволяли в течение 10 месяцев "материть министра обороны [Сергея Шойгу] и начальника Генштаба [Валерия Герасимова]".

"Он материт, кстати, красиво, да. Вот только за это его есть смысл смотреть и слушать, потому что [можно] учиться русскому языку. Пригожин нас всех учил русскому языку. При [советском вожде, генералиссимусе Иосифе] Сталине [за такое] его расстреляли бы через пять минут после того, как он открыл рот на министра обороны или главкома", – заметил он.

Гордон предположил, что Пригожина при Сталине расстреляли бы даже быстрее – через три минуты.

"Через минуту. Он сам застрелился бы", – заключил Жирнов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.

Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.

Президент США Джо Байден 13 июля посоветовал Пригожину опасаться покушения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, политика, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина, Сергей Жирнов
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