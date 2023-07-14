Бывший советский разведчик Жирнов: При Сталине Пригожина расстреляли бы через пять минут после того, как он открыл рот на министра обороны или главкома

Мятеж не был инсценировкой, и Пригожин в итоге извлек из него выгоду, считает Жирнов Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Это не была театральная постановка, как некоторые комментаторы стали говорить, что "они все там договорились", Пригожин договорился с [президентом страны-оккупанта РФ Владимиром] Путиным, и это все они сделали для того, чтобы Путина укрепить и так далее. Путин потерял от этого [мятежа]. Самый главный человек, который от этого потерял, – это Путин. Два человека приобрели – Пригожин и [самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко", – заявил Жирнов.

Он подчеркнул, что мятеж затевался всерьез и что Пригожин начал его от безысходности.

"Потому что Пригожин хотел сделать, наверное, что-нибудь подобное, но я думаю, что не 23 июня. Просто его поставили в такое положение, когда он не мог дальше тянуть, он боролся за свою жизнь", – пояснил бывший советский разведчик-нелегал

Он уточнил, что имеет в виду приказ, согласно которому до 1 июля все частные военные компании должны были заключить контракт с министерством обороны страны-оккупанта РФ.

"Но когда я сказал, что Пригожин был поставлен в [безвыходные] условия, – он сам себя поставил в такие условия. Потому что он на самом деле начал переворот против Путина уже 10 месяцев тому назад. А реальная первая попытка была тогда, когда он сказал, помните, в мае месяце, в начале: "Я уйду с фронта [из-под Бахмута Донецкой области]", – и это уже был бунт на корабле", – добавил Жирнов.

Экс-разведчик отметил, что Пригожину в России до начала мятежа позволяли в течение 10 месяцев "материть министра обороны [Сергея Шойгу] и начальника Генштаба [Валерия Герасимова]".

"Он материт, кстати, красиво, да. Вот только за это его есть смысл смотреть и слушать, потому что [можно] учиться русскому языку. Пригожин нас всех учил русскому языку. При [советском вожде, генералиссимусе Иосифе] Сталине [за такое] его расстреляли бы через пять минут после того, как он открыл рот на министра обороны или главкома", – заметил он.

Гордон предположил, что Пригожина при Сталине расстреляли бы даже быстрее – через три минуты.

"Через минуту. Он сам застрелился бы", – заключил Жирнов.

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