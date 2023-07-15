Если бы Пригожин пришел к власти, он мог бы прямо на Красной площади расстрелять Шойгу и Герасимова – бывший советский разведчик Жирнов

Жирнов считает, что целью Пригожина мог быть не захват, а уничтожение Путина.

"Кому нужен Путин? Путина нет уже 10 месяцев! Если Пригожин материт министра обороны и начальника Генштаба 10 месяцев, а Путин хлопает ушами и говорит, что все нормально, значит, Путина нет уже 10 месяцев. Нет никакого президента Российской Федерации, забудьте!" – высказался бывший разведчик.

По его мнению, фигурально выражаясь, "Путин уже умер вообще в 12-м году".

"Уже в 12-м (2012. – "ГОРДОН") году я написал статью, которая называлась "Патологоанатомия путинского режима". Я сказал, что Путин "умер", политически. Он умер, да, и дальше труп его будет разлагаться, это займет много времени. А теперь это уже точно абсолютно, потому что 10 месяцев когда идет бардак на фронте, какая-то частная банда – ей государство дает возможность заниматься разбоем. Просто батька Махно! Батька Пригожин!" – заявил Жирнов.

Он добавил, что войдя в Москву, уничтожив Путина и сев на его место, Пригожину следовало бы объявить диктатуру, "потому что Путин – мягкая женская рука, а нужна сильная рука". Пригожина бывший разведчик считает этой "сильной рукой".

Жирнов разделяет мнение Гордона о том, что сместив Путина, создатель ЧВК "Вагнер" не активизировал бы войну с Украиной, а наоборот – закончил бы ее, свалив всю вину на главу Кремля и военное руководство РФ, которые втянули Россию в катастрофу.

"Все ожидали, что он будет диктатором, который еще хуже продолжит войну, но я с вами абсолютно согласен, я говорю то же самое: смысл Путина смещать был только для того, чтобы закончить войну. И Пригожин сказал бы следующее: "Вот видите, я вам 10 месяцев говорил, что эти предатели, гады, воры все разворовали. В любом случае воевать нам нечем – амуниции нет, боеприпасов нет, танков нет. Где танки "Армата", Путин?" – смоделировал он речь Пригожина.

Кроме Путина, виновниками ситуации были бы объявлены министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, полагает бывший нелегальный разведчик.

"Значит, [Пригожин] всех расстреливает, причем вот прямо на Красной площади расстреливает Шойгу и Герасимова – чтобы показать ребятам, что "я крутой". А дальше говорит: "Все, выводим войска. С [президентом Украины Владимиром] Зеленским договоримся. Крым остается пока нашим, но передадим, ведем разговоры", – спрогнозировал Жирнов.

Он отметил, что позиция Пригожина по Крыму должна была бы оказаться именно такой, чтобы не потерять на первых порах поддержку соратников.

"Он это должен сказать, потому что за ними стоят фашики. За ним же стоят уткины! То есть он скажет: "Все, сдаем [Крым]", – они же скажут: "Ты нас предал". Да, так надо сказать, что вот эти все козлы [Путин, Шойгу, Герасимов] – они все профукали! И дальше он начинает раскурочивание бабла, то есть начинает расстреливать олигархов и раздавать куски их собственности уткиным, гиркиным и прочим фашикам и нацикам", – заключил Жирнов.