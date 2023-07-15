Если бы Пригожин пришел к власти, он мог бы прямо на Красной площади расстрелять Шойгу и Герасимова – бывший советский разведчик Жирнов

Жирнов считает, что целью Пригожина мог быть не захват, а уничтожение Путина.
"Кому нужен Путин? Путина нет уже 10 месяцев! Если Пригожин материт министра обороны и начальника Генштаба 10 месяцев, а Путин хлопает ушами и говорит, что все нормально, значит, Путина нет уже 10 месяцев. Нет никакого президента Российской Федерации, забудьте!" – высказался бывший разведчик.
По его мнению, фигурально выражаясь, "Путин уже умер вообще в 12-м году".
"Уже в 12-м (2012. – "ГОРДОН") году я написал статью, которая называлась "Патологоанатомия путинского режима". Я сказал, что Путин "умер", политически. Он умер, да, и дальше труп его будет разлагаться, это займет много времени. А теперь это уже точно абсолютно, потому что 10 месяцев когда идет бардак на фронте, какая-то частная банда – ей государство дает возможность заниматься разбоем. Просто батька Махно! Батька Пригожин!" – заявил Жирнов.
Он добавил, что войдя в Москву, уничтожив Путина и сев на его место, Пригожину следовало бы объявить диктатуру, "потому что Путин – мягкая женская рука, а нужна сильная рука". Пригожина бывший разведчик считает этой "сильной рукой".
Жирнов разделяет мнение Гордона о том, что сместив Путина, создатель ЧВК "Вагнер" не активизировал бы войну с Украиной, а наоборот – закончил бы ее, свалив всю вину на главу Кремля и военное руководство РФ, которые втянули Россию в катастрофу.
"Все ожидали, что он будет диктатором, который еще хуже продолжит войну, но я с вами абсолютно согласен, я говорю то же самое: смысл Путина смещать был только для того, чтобы закончить войну. И Пригожин сказал бы следующее: "Вот видите, я вам 10 месяцев говорил, что эти предатели, гады, воры все разворовали. В любом случае воевать нам нечем – амуниции нет, боеприпасов нет, танков нет. Где танки "Армата", Путин?" – смоделировал он речь Пригожина.
Кроме Путина, виновниками ситуации были бы объявлены министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, полагает бывший нелегальный разведчик.
"Значит, [Пригожин] всех расстреливает, причем вот прямо на Красной площади расстреливает Шойгу и Герасимова – чтобы показать ребятам, что "я крутой". А дальше говорит: "Все, выводим войска. С [президентом Украины Владимиром] Зеленским договоримся. Крым остается пока нашим, но передадим, ведем разговоры", – спрогнозировал Жирнов.
Он отметил, что позиция Пригожина по Крыму должна была бы оказаться именно такой, чтобы не потерять на первых порах поддержку соратников.
"Он это должен сказать, потому что за ними стоят фашики. За ним же стоят уткины! То есть он скажет: "Все, сдаем [Крым]", – они же скажут: "Ты нас предал". Да, так надо сказать, что вот эти все козлы [Путин, Шойгу, Герасимов] – они все профукали! И дальше он начинает раскурочивание бабла, то есть начинает расстреливать олигархов и раздавать куски их собственности уткиным, гиркиным и прочим фашикам и нацикам", – заключил Жирнов.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России.
10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.
Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.
Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.
Президент США Джо Байден 13 июля посоветовал Пригожину опасаться покушения.