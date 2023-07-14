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Яценюк: Путин начал кампанию по дискредитации Пригожина. Это однозначно прелюдия для того, чтобы реализовать лицензию на его убийство

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Пригожин не пошел против Путина, он пошел за своей властью и деньгами, считает Яценюк
Пригожин не пошел против Путина, он пошел за своей властью и деньгами, считает Яценюк
Скриншот: РИФ ФАН / Telegram

Все, что происходит после мятежа вокруг создателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, напоминает пропагандистский спектакль. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Видели ли вы документы, как обыскивали его [Пригожина] дом... Вообще такой безвкусный дом – типичный нувориш такой русский... Чего там только не обнаружили: и деньги в огромном объеме, и золото, и документы поддельные (а может, и неподдельные) на многих людей, но фото Пригожина, и парики разные для него. Наши западные партнеры говорят, что, возможно, Пригожин пользуется услугами двойников. Что вы об этом думаете?" – спросил Гордон.

Яценюк высказал мнение, что "это все геббельсовская пропаганда".

"Они [российские пропагандисты] смотрят ваши эфиры. Потому что часть из этой информации, обнародованной в нашем с вами общем эфире, в двух эфирах о Пригожине, о его судимости, о том, как финансировалась эта преступная террористическая организация "Вагнер", то есть часть из этой информации уже даже появилась на российском телевидении", – заметил он.

Экс-премьер-министр Украины считает, что решение о кампании против Пригожина принято в РФ на высшем уровне.

"То есть [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин начал кампанию по дискредитации самого Пригожина. И это однозначно прелюдия к тому, чтобы реализовать лицензию на его убийство. Я вам говорил и еще раз говорю, что, в принципе, лицензия на убийство выписана. Может произойти только какое-то чудо, почему Пригожин останется в живых. Но у Путина другой опции доказать всем, что он контролирует Россию, и доказать всем, что он будет "догонять" восставших против него, просто не существует", – убежден Яценюк.

Он напомнил, что в РФ бытует миф о том, что "вот эти кагэбэшники за своими не гоняются", но Пригожин – "сидевший", а этот, напротив, из другой структуры гонявшихся за ним.

По мнению политика, Путин "просто обязан" показать всем – и "своим", и врагам, и союзникам, что он расправляется с теми, кто посягает на его власть.

"Поэтому он начал дискредитацию своего подельника, своей правой руки, совершавшей военные преступления на территории Украины, и не только на территории Украины", – констатировал Яценюк.

Он обратил внимание, что в пропагандистской версии о якобы переезде ЧВК "Вагнер" в Беларусь есть нестыковки.

"Помните, у нас было много разговоров о том: "Вот, а где Пригожин? Он в Беларуси". Говорю: "Слушайте, а с чего вы взяли, что он в Беларуси?" – "Говорили". Это знаете, как в том анекдоте: так и вы говорите. "Так он говорит. – Ну так и вы говорите". Плюс. Вот "[самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко сыграл роль". Ну, какую может сыграть роль еще один военный преступник? Он полностью зависим от Путина. То есть это был какой-то очень выборочный такой, короткий момент славы Лукашенко", – высказался экс-премьер.

Яценюк обратил внимание, что Лукашенко уже "включил заднюю передачу" – об этом говорит визит на военную базу в Беларуси, куда, по мнению украинского политика, "специально допустили иностранные СМИ" и где самопровозглашенный президент РБ начал рассказывать о том, что "Пригожина здесь нет".

"И внимание, что в своем интервью, где он прокалывается? Он прокалывается фразой о том, что с Пригожиным может произойти что угодно и что он не верит, что Путин его убьет. Ну как только я слышу слово "не верит", так я же по-другому его читаю. Тем более из уст этого еще одного подонка. Далее. Вот "Пригожину вернули 100 млн". А откуда это вы взяли? – "Говорят". Ну, говорю, снова слушаем анекдот о том, что и вы говорите", – заявил он.

Видеокадры пустых военных палаток в Беларуси, где якобы будет базироваться ЧВК "Вагнер", он назвал "еще одним дешевым шоу".

"Так а где эти военные преступники вагнеровцы, где они? Это 25 тыс. или пять? Да хоть 50 [наемников] покажите, где они в этой Беларуси", – предложил политик.

Экс-глава Кабмина Украины подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" – это проект, созданный и работающий в интересах страны-оккупанта.

"Пригожин и Путин – одно и то же. Террористическая организация "Вагнер" и российское государство – одно и то же. Преступления, которые совершал Пригожин, – это значит преступления совершал Путин, и наоборот", – убежден он.

"То есть в сухом остатке что? Путин потихоньку приходит в себя. У него нет другого варианта, кроме как продемонстрировать, что он полностью контролирует Россию. У него переназначение через, считайте, 2024 год уже на носу. У него нет побед на фронте. У него нет альтернативы в этой России, кого переназначить на 2024 год. И у него нет альтернативы по "Вагнеру", – полагает политик.

Бывший украинский премьер подчеркнул, что Пригожин, подняв мятеж, не пошел против Путина, "он пошел за своей властью и деньгами".

"О чем-то не договорились. Есть ли у Путина другая опция? У Путина много опций, но сегодня ему нужно удержаться у власти, и, чтобы удержаться у власти, он должен произвести зачистку всех. И то, что говорит еще один подонок Лукашенко, – только подтверждение этому", – резюмировал Яценюк.

Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.

Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.

Президент США Джо Байден 13 июля посоветовал Пригожину опасаться покушения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, российская пропаганда, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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