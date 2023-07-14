Яценюк: Путин начал кампанию по дискредитации Пригожина. Это однозначно прелюдия для того, чтобы реализовать лицензию на его убийство

Пригожин не пошел против Путина, он пошел за своей властью и деньгами, считает Яценюк Скриншот: РИФ ФАН / Telegram

"Видели ли вы документы, как обыскивали его [Пригожина] дом... Вообще такой безвкусный дом – типичный нувориш такой русский... Чего там только не обнаружили: и деньги в огромном объеме, и золото, и документы поддельные (а может, и неподдельные) на многих людей, но фото Пригожина, и парики разные для него. Наши западные партнеры говорят, что, возможно, Пригожин пользуется услугами двойников. Что вы об этом думаете?" – спросил Гордон.



Яценюк высказал мнение, что "это все геббельсовская пропаганда".

"Они [российские пропагандисты] смотрят ваши эфиры. Потому что часть из этой информации, обнародованной в нашем с вами общем эфире, в двух эфирах о Пригожине, о его судимости, о том, как финансировалась эта преступная террористическая организация "Вагнер", то есть часть из этой информации уже даже появилась на российском телевидении", – заметил он.

Экс-премьер-министр Украины считает, что решение о кампании против Пригожина принято в РФ на высшем уровне.

"То есть [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин начал кампанию по дискредитации самого Пригожина. И это однозначно прелюдия к тому, чтобы реализовать лицензию на его убийство. Я вам говорил и еще раз говорю, что, в принципе, лицензия на убийство выписана. Может произойти только какое-то чудо, почему Пригожин останется в живых. Но у Путина другой опции доказать всем, что он контролирует Россию, и доказать всем, что он будет "догонять" восставших против него, просто не существует", – убежден Яценюк.

Он напомнил, что в РФ бытует миф о том, что "вот эти кагэбэшники за своими не гоняются", но Пригожин – "сидевший", а этот, напротив, из другой структуры гонявшихся за ним.

По мнению политика, Путин "просто обязан" показать всем – и "своим", и врагам, и союзникам, что он расправляется с теми, кто посягает на его власть.

"Поэтому он начал дискредитацию своего подельника, своей правой руки, совершавшей военные преступления на территории Украины, и не только на территории Украины", – констатировал Яценюк.

Он обратил внимание, что в пропагандистской версии о якобы переезде ЧВК "Вагнер" в Беларусь есть нестыковки.

"Помните, у нас было много разговоров о том: "Вот, а где Пригожин? Он в Беларуси". Говорю: "Слушайте, а с чего вы взяли, что он в Беларуси?" – "Говорили". Это знаете, как в том анекдоте: так и вы говорите. "Так он говорит. – Ну так и вы говорите". Плюс. Вот "[самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко сыграл роль". Ну, какую может сыграть роль еще один военный преступник? Он полностью зависим от Путина. То есть это был какой-то очень выборочный такой, короткий момент славы Лукашенко", – высказался экс-премьер.

Яценюк обратил внимание, что Лукашенко уже "включил заднюю передачу" – об этом говорит визит на военную базу в Беларуси, куда, по мнению украинского политика, "специально допустили иностранные СМИ" и где самопровозглашенный президент РБ начал рассказывать о том, что "Пригожина здесь нет".

"И внимание, что в своем интервью, где он прокалывается? Он прокалывается фразой о том, что с Пригожиным может произойти что угодно и что он не верит, что Путин его убьет. Ну как только я слышу слово "не верит", так я же по-другому его читаю. Тем более из уст этого еще одного подонка. Далее. Вот "Пригожину вернули 100 млн". А откуда это вы взяли? – "Говорят". Ну, говорю, снова слушаем анекдот о том, что и вы говорите", – заявил он.

Видеокадры пустых военных палаток в Беларуси, где якобы будет базироваться ЧВК "Вагнер", он назвал "еще одним дешевым шоу".

"Так а где эти военные преступники вагнеровцы, где они? Это 25 тыс. или пять? Да хоть 50 [наемников] покажите, где они в этой Беларуси", – предложил политик.

Экс-глава Кабмина Украины подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" – это проект, созданный и работающий в интересах страны-оккупанта.

"Пригожин и Путин – одно и то же. Террористическая организация "Вагнер" и российское государство – одно и то же. Преступления, которые совершал Пригожин, – это значит преступления совершал Путин, и наоборот", – убежден он.

"То есть в сухом остатке что? Путин потихоньку приходит в себя. У него нет другого варианта, кроме как продемонстрировать, что он полностью контролирует Россию. У него переназначение через, считайте, 2024 год уже на носу. У него нет побед на фронте. У него нет альтернативы в этой России, кого переназначить на 2024 год. И у него нет альтернативы по "Вагнеру", – полагает политик.

Бывший украинский премьер подчеркнул, что Пригожин, подняв мятеж, не пошел против Путина, "он пошел за своей властью и деньгами".

"О чем-то не договорились. Есть ли у Путина другая опция? У Путина много опций, но сегодня ему нужно удержаться у власти, и, чтобы удержаться у власти, он должен произвести зачистку всех. И то, что говорит еще один подонок Лукашенко, – только подтверждение этому", – резюмировал Яценюк.

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