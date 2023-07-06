СМИ опубликовали фото, сделанные во время обыска у Пригожина. У него нашли кувалду, парики и слитки золота

СМИ показали, что нашли при обысках у Пригожина Фото: EPA

Судя по фото, там обнаружили целый арсенал оружия, парики, пачки валюты, "личную комнату для молитв", а также медицинский кабинет, пишет издание.

На фото видно, что среди вещей у Пригожина есть огромная кувалда с надписью "На случай важных переговоров".

В доме у Пригожина есть собственная вертолетная площадка, бассейн, сауна, тренажерный зал и слитки золота, пишут "Известия".