"Поход "Вагнера" создал проблему". Путин еще не решил, ехать ли ему на саммит БРИКС, так как боится нового мятежа – СМИ

По данным СМИ, Кремль готовит два базовых сценария участия России в саммите БРИКС – с Путиным и без Фото: EPA

Издание отмечает, что саммит БРИКС (межгосударственное объединение России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР), который пройдет в ЮАР 22–24 августа, имеет большое значение для Кремля. В последние годы российский президент все больше делал ставку на международные форматы без участия Запада. Кремль хотел как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после выдачи ордера МУС на его арест, чтобы показать Западу и российскому обществу, что Путин не изолирован, а также "по-прежнему силен и стабилен", пишет The Moscow Times.

Однако, по информации источников, опасения повтора внутренней дестабилизации в стране и потери власти, а также риск быть арестованным по ордеру до сих пор не позволили Путину принять окончательное решение об участии в саммите. После событий последних месяцев – ордер МУС, отсутствие успехов на фронте и марш наемников на столицу при попустительстве армии и спецслужб – президент РФ "испытывает неуверенность и сомнения", заявляет издание.

"В Кремле и МИДе готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый – с Путиным. Второй – опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность перевешивают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников", – сказал The Moscow Times чиновник российского правительства.

ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он прибудет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечает издание.

Вопрос гарантий для Путина обсуждался во время визита президента ЮАР в Санкт-Петербург в июне, сказал близкий к Кремлю собеседник The Moscow Times. По его информации, тогда в России "получили гарантии безопасности" от ЮАР, однако мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина создал еще один фактор риска для Путина, поэтому решение о поездке опять отложили.

"Принимать во внимание ордер МУС для начальника было бы просто оскорбительно. Но вот поход "Вагнера" создал проблему и опасение возможности переворота", – заявил изданию российский чиновник, ранее служивший в специальных службах.