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"Поход "Вагнера" создал проблему". Путин еще не решил, ехать ли ему на саммит БРИКС, так как боится нового мятежа – СМИ

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По данным СМИ, Кремль готовит два базовых сценария участия России в саммите БРИКС с Путиным и без
По данным СМИ, Кремль готовит два базовых сценария участия России в саммите БРИКС – с Путиным и без
Фото: EPA

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин колеблется, ехать ли на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений – не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь заговора в РФ. Об этом 13 июля написала The Moscow Times со ссылкой на несколько источников.

Издание отмечает, что саммит БРИКС (межгосударственное объединение России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР), который пройдет в ЮАР 22–24 августа, имеет большое значение для Кремля. В последние годы российский президент все больше делал ставку на международные форматы без участия Запада. Кремль хотел как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после выдачи ордера МУС на его арест, чтобы показать Западу и российскому обществу, что Путин не изолирован, а также "по-прежнему силен и стабилен", пишет The Moscow Times. 

Однако, по информации источников, опасения повтора внутренней дестабилизации в стране и потери власти, а также риск быть арестованным по ордеру до сих пор не позволили Путину принять окончательное решение об участии в саммите. После событий последних месяцев – ордер МУС, отсутствие успехов на фронте и марш наемников на столицу при попустительстве армии и спецслужб – президент РФ "испытывает неуверенность и сомнения", заявляет издание. 

"В Кремле и МИДе готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый  с Путиным. Второй  опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность перевешивают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников",  сказал The Moscow Times чиновник российского правительства.

ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он прибудет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечает издание. 

Вопрос гарантий для Путина обсуждался во время визита президента ЮАР в Санкт-Петербург в июне, сказал близкий к Кремлю собеседник The Moscow Times. По его информации, тогда в России "получили гарантии безопасности" от ЮАР, однако мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина создал еще один фактор риска для Путина, поэтому решение о поездке опять отложили.

"Принимать во внимание ордер МУС для начальника было бы просто оскорбительно. Но вот поход "Вагнера" создал проблему и опасение возможности переворота",  заявил изданию российский чиновник, ранее служивший в специальных службах.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС. Он состоится в августе. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.

В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, БРИКС, ЮАР, ЧВК Вагнер, Международный уголовный суд, мятеж Пригожина
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