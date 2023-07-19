"Путину нужно выиграть время". Экс-глава ГУР Кондратюк объяснил, почему Пригожин остается в живых после мятежа

"Нам немного не повезло. Буквально оставалось несколько сот километров до того, как могла измениться геополитическая ситуация в самой России. Безусловно, для нас было важно, если бы тогда Путин перебрасывал войска на защиту Москвы. Этого не произошло", – сказал Кондратюк.
Экс-глава ГУР считает, что "у зеков очень хорошая чуйка, и она Пригожина подвела".
Одной из возможных причин прекращения мятежа Кондратюк назвал перечисление Пригожину большой суммы денег.
"В основе мятежа было не только то, что был конфликт с министром обороны [России Сергеем] Шойгу, но и задолженность министерства обороны России за предоставленные услуги "Вагнера". Это была серьезная сумма, где-то $4 млрд. И даже, знаете, говорят, что эту фразу Пригожина – "Где снаряды?" – на самом деле расшифровывали: "Где деньги?", – объяснил он.
Также экс-глава ГУР ответил на вопрос журналиста, почему, по его мнению, Пригожин до сих пор жив.
"Потому что это закончилось бы дальнейшим расколом и в оборонном секторе, и в силовом секторе для Путина. Опасаясь наказания, люди могут действовать решительнее, чем они были готовы вначале. То есть Путин сейчас не крепок, ему нужно выиграть время, чтобы прийти в себя", – отметил Кондратюк.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России.
10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.