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ПОЛИТИКА

"Путину нужно выиграть время". Экс-глава ГУР Кондратюк объяснил, почему Пригожин остается в живых после мятежа

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Кондратюк считает, что Пригожина (на фото) "подвела чуйка"
Кондратюк считает, что Пригожина (на фото) "подвела чуйка"
Скриншот: Кепка Пригожина / Telegram

Если бы удался мятеж Евгения Пригожина, главаря признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер", в стране-агрессоре РФ изменилась бы политическая ситуация. Об этом экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 19 июля.

"Нам немного не повезло. Буквально оставалось несколько сот километров до того, как могла измениться геополитическая ситуация в самой России. Безусловно, для нас было важно, если бы тогда Путин перебрасывал войска на защиту Москвы. Этого не произошло", – сказал Кондратюк.

Экс-глава ГУР считает, что "у зеков очень хорошая чуйка, и она Пригожина подвела".

Одной из возможных причин прекращения мятежа Кондратюк назвал перечисление Пригожину большой суммы денег.

"В основе мятежа было не только то, что был конфликт с министром обороны [России Сергеем] Шойгу, но и задолженность министерства обороны России за предоставленные услуги "Вагнера". Это была серьезная сумма, где-то $4 млрд. И даже, знаете, говорят, что эту фразу Пригожина – "Где снаряды?" – на самом деле расшифровывали: "Где деньги?", – объяснил он.

Также экс-глава ГУР ответил на вопрос журналиста, почему, по его мнению, Пригожин до сих пор жив.

"Потому что это закончилось бы дальнейшим расколом и в оборонном секторе, и в силовом секторе для Путина. Опасаясь наказания, люди могут действовать решительнее, чем они были готовы вначале. То есть Путин сейчас не крепок, ему нужно выиграть время, чтобы прийти в себя", – отметил Кондратюк.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, наемники, ЧВК Вагнер, Валерий Кондратюк, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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