"Путину нужно выиграть время". Экс-глава ГУР Кондратюк объяснил, почему Пригожин остается в живых после мятежа

"Нам немного не повезло. Буквально оставалось несколько сот километров до того, как могла измениться геополитическая ситуация в самой России. Безусловно, для нас было важно, если бы тогда Путин перебрасывал войска на защиту Москвы. Этого не произошло", – сказал Кондратюк.

Экс-глава ГУР считает, что "у зеков очень хорошая чуйка, и она Пригожина подвела".

Одной из возможных причин прекращения мятежа Кондратюк назвал перечисление Пригожину большой суммы денег.

"В основе мятежа было не только то, что был конфликт с министром обороны [России Сергеем] Шойгу, но и задолженность министерства обороны России за предоставленные услуги "Вагнера". Это была серьезная сумма, где-то $4 млрд. И даже, знаете, говорят, что эту фразу Пригожина – "Где снаряды?" – на самом деле расшифровывали: "Где деньги?", – объяснил он.

Также экс-глава ГУР ответил на вопрос журналиста, почему, по его мнению, Пригожин до сих пор жив.

"Потому что это закончилось бы дальнейшим расколом и в оборонном секторе, и в силовом секторе для Путина. Опасаясь наказания, люди могут действовать решительнее, чем они были готовы вначале. То есть Путин сейчас не крепок, ему нужно выиграть время, чтобы прийти в себя", – отметил Кондратюк.