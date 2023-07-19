"То, что происходит на фронте, – позор, в котором нам не нужно участвовать". Пригожин в Беларуси назвал вагнеровцам условие возвращения ЧВК на войну в Украину. Видео

Видео выступления Пригожина и одного из ключевых командиров ЧВК Дмитрия Уткина обнародовал 19 июля Telegram-канал "Оркестр Вагнера".

Точное время и место записи неизвестны, с видео понятно, что Пригожин (различить его изображение сложно, но голос узнаваем). Белорусское издание "Зеркало" считает, что видео снято в белорусском лагере ЧВК "Вагнер" (вероятно, на бывшей военной базе в Осиповичах) во время передачи флага ЧВК, который привезли с их старой базы в российском поселке Молькино.

На записи Пригожин заявляет, что вагнеровцы якобы "достойно воевали" и "сделали для России очень много".

"Сейчас то, что происходит на фронте [в Украине], – это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время", – подчеркнул основатель ЧВК.

Он также пообещал, что пока ЧВК "Вагнер" будет базироваться в Беларуси, вагнеровцы превратят белорусскую армию во "вторую армию мира".

"А если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется", – сказал Пригожин.

Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их "не только как героев, но и как братьев".

"Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнеровцы приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски", – предупредил наемников создатель ЧВК "Вагнер".

Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку".

"И, возможно, вернемся [в Украину на войну] на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", – подытожил Пригожин.

Он сообщил наемникам, что "старшим" в Беларуси будет Сергей с позывным Пионер. Как отмечает "Зеркало", по информации, которая есть в открытом доступе, Пионер участвовал в боевых действиях в Сирии, Центральной Африке, Судане, Мали и фактически курировал ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Уткин, которому Пригожин передал слово, напомнил, что это человек, который "дал нам имя Вагнера", добавил, что перемещение ЧВК в Беларусь – "это не конец, а только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро".

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.