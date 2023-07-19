"То, что происходит на фронте, – позор, в котором нам не нужно участвовать". Пригожин в Беларуси назвал вагнеровцам условие возвращения ЧВК на войну в Украину. Видео

Видео выступления Пригожина и одного из ключевых командиров ЧВК Дмитрия Уткина обнародовал 19 июля Telegram-канал "Оркестр Вагнера".
Точное время и место записи неизвестны, с видео понятно, что Пригожин (различить его изображение сложно, но голос узнаваем). Белорусское издание "Зеркало" считает, что видео снято в белорусском лагере ЧВК "Вагнер" (вероятно, на бывшей военной базе в Осиповичах) во время передачи флага ЧВК, который привезли с их старой базы в российском поселке Молькино.
На записи Пригожин заявляет, что вагнеровцы якобы "достойно воевали" и "сделали для России очень много".
"Сейчас то, что происходит на фронте [в Украине], – это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время", – подчеркнул основатель ЧВК.
Он также пообещал, что пока ЧВК "Вагнер" будет базироваться в Беларуси, вагнеровцы превратят белорусскую армию во "вторую армию мира".
"А если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется", – сказал Пригожин.
Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их "не только как героев, но и как братьев".
"Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнеровцы приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски", – предупредил наемников создатель ЧВК "Вагнер".
Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку".
"И, возможно, вернемся [в Украину на войну] на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", – подытожил Пригожин.
Он сообщил наемникам, что "старшим" в Беларуси будет Сергей с позывным Пионер. Как отмечает "Зеркало", по информации, которая есть в открытом доступе, Пионер участвовал в боевых действиях в Сирии, Центральной Африке, Судане, Мали и фактически курировал ЧВК "Вагнер" в Ливии.
Уткин, которому Пригожин передал слово, напомнил, что это человек, который "дал нам имя Вагнера", добавил, что перемещение ЧВК в Беларусь – "это не конец, а только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро".
По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России.
10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.
Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих.
В России сейчас идет процесс разделения признанной международной преступной организацией частной военной компании "Вагнер". В своем нынешнем виде ЧВК прекратит существование.
18 июля в Telegram российское издание "Можем объяснить" сообщило, что решение о ликвидации ЧВК "Вагнер" в России окончательное и принято лично Путиным.