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Путин был вынужден заключить сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру" – глава британской разведки

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Путину пришлось пойти на соглашение с Пригожиным, заявил Мур
Путину пришлось пойти на соглашение с Пригожиным, заявил Мур
Фото: kremlin.ru

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина не было другого выбора, кроме как достичь соглашения с лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, чтобы положить конец мятежу. Об этом 19 июля в комментарии CNN заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя услуги лидера Беларуси [Александра Лукашенко]", — сказал Мур. 

По его словам, во время мятежа Пригожин "начал как предатель за завтраком, был помилован за ужином, а через несколько дней его пригласили на чай". Мур отметил, что даже с позиции главы разведки сложно пытаться интерпретировать эти события, находясь вне ситуации.

Глава британской разведки добавил, что Пригожин жив и находится на свободе после своего бунта. На Путина же явно оказывается внутреннее давление, сказал он.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, разведка, Евгений Пригожин, Ричард Мур, мятеж Пригожина
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