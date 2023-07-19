Путин был вынужден заключить сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру" – глава британской разведки

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя услуги лидера Беларуси [Александра Лукашенко]", — сказал Мур.

По его словам, во время мятежа Пригожин "начал как предатель за завтраком, был помилован за ужином, а через несколько дней его пригласили на чай". Мур отметил, что даже с позиции главы разведки сложно пытаться интерпретировать эти события, находясь вне ситуации.

Глава британской разведки добавил, что Пригожин жив и находится на свободе после своего бунта. На Путина же явно оказывается внутреннее давление, сказал он.