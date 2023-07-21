Невзоров: Поразительная скоротечность мятежа Пригожина связана с тем, что острый реактивный психоз не продолжается больше суток

"Сейчас же все видно. Он демонстрирует себя регулярно. И я бы сказал, с большим искусством, пользуясь некоторыми познаниями в пиар-деле, делает себя очень грамотно. Он понимает, что правда, полуправда, четвертьправда – это очень мощные вещи, что это очень красиво и сильно работающие штуки, что откровенность, которую он показывает, тоже очень [хорошо работает]", – ответил публицист на вопрос Гордона о том, что за человек Пригожин.

По мнению Невзорова, сейчас, после мятежа, статус основателя ЧВК "Вагнер" "лютейшим образом изменился".

"Кстати, он на вопросы вагнеровских командиров [о причинах мятежа] ответил: "Я психанул". И все конспирологические башни из говна, которые лепили политологи, которые в этом пытались усмотреть сговор с [президентом страны-оккупанта РФ Владимиром] Путиным, которые пытались усмотреть за всем этим чьи-то лапы – и Вашингтона, и Боливии, и всемирных наркоторговцев, – оказались, я бы сказал, несостоятельными. Он честно говорит: "Я психанул", – подчеркнул публицист.

Невзоров подчеркнул, что после заявлений Пригожина, с которых начался мятеж, он был единственным человеком, который объяснил произошедшее исключительно острым реактивным психозом у создателя ЧВК.

"Он [заявлением о том, что "психанул"] подтвердил, что, вероятно, это был так называемый острый реактивный психоз. Я-то это сразу увидел, поскольку я занимался вопросом. Все было разыграно по нотам острого реактивного психоза. И поразительная скоротечность мятежа тоже была связана с тем, что острый реактивный никогда не продолжается больше суток. Это тоже нетрудно было заметить", – полагает публицист.

Он отметил, что, "к нашему общему сожалению", острый реактивный у Пригожина относится к неврологическим проблемам, а не к психиатрическим видам этого состояния.

"Это очень плохо. Потому что психиатрический вид острого реактивного психоза – это роскошная штука, которая гарантированно имеет тенденцию нарастания, лишает возможности членораздельной речи, которая вынуждает запереть и накачивать адскими дозами хлорпромазина. И все обладатели острого реактивного психоза психиатрического вида заканчивают в темных подвалах психушек, полностью демобилизированные. А то, что у Пригожина, – к сожалению, не такое. У него это все неврологическое", – высказался Невзоров.

Публицист соглашается, что основатель ЧВК "Вагнер" "всегда таким был", но подчеркивает, что считать Пригожина "немножечко психом" в медицинском смысле неграмотно.

"Психиатрия – это одно. Это повреждение рассудка, адекватности, это существенные поведенческие изъяны. Неврологическое – совершенно другое. Грубо говоря, ОРПшник психиатрический очень быстро сгорает, очень быстро сгнивает в психушке. А неврологический оставляет видимую часть психики интактной, то есть неповрежденной, и это не является сумасшествием", – пояснил он.

Невзоров утверждает, что при желании ОРП "можно в себе включить". А если человек воспитан на этом и приобрел практику, то он психоз "включат мгновенно", а бывают случаи, когда он включается сам.

"У Евгения это было острым реактивным психозом, потом все было так, как он рассказывает, и тут нет никакого вранья. Да, его взяли за цугундер… И тут, действительно, все очень просто. Во-первых, шел по нисходящей ОРП. Во-вторых, он реально путинский фанатик, патриот", – пояснил публицист.

Он считает, что в смысле фанатичного отношения к главе Кремля Пригожин не изменился.

"И это, похоже, уже неисцелимо. Я-то очень надеялся на то, что поскольку он сильно умнее всех, то до него рано или поздно дойдет, какой мерзости и глупости он служит", – резюмировал Невзоров.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

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