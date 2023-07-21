Невзоров: Поразительная скоротечность мятежа Пригожина связана с тем, что острый реактивный психоз не продолжается больше суток

"Сейчас же все видно. Он демонстрирует себя регулярно. И я бы сказал, с большим искусством, пользуясь некоторыми познаниями в пиар-деле, делает себя очень грамотно. Он понимает, что правда, полуправда, четвертьправда – это очень мощные вещи, что это очень красиво и сильно работающие штуки, что откровенность, которую он показывает, тоже очень [хорошо работает]", – ответил публицист на вопрос Гордона о том, что за человек Пригожин.
По мнению Невзорова, сейчас, после мятежа, статус основателя ЧВК "Вагнер" "лютейшим образом изменился".
"Кстати, он на вопросы вагнеровских командиров [о причинах мятежа] ответил: "Я психанул". И все конспирологические башни из говна, которые лепили политологи, которые в этом пытались усмотреть сговор с [президентом страны-оккупанта РФ Владимиром] Путиным, которые пытались усмотреть за всем этим чьи-то лапы – и Вашингтона, и Боливии, и всемирных наркоторговцев, – оказались, я бы сказал, несостоятельными. Он честно говорит: "Я психанул", – подчеркнул публицист.
Невзоров подчеркнул, что после заявлений Пригожина, с которых начался мятеж, он был единственным человеком, который объяснил произошедшее исключительно острым реактивным психозом у создателя ЧВК.
"Он [заявлением о том, что "психанул"] подтвердил, что, вероятно, это был так называемый острый реактивный психоз. Я-то это сразу увидел, поскольку я занимался вопросом. Все было разыграно по нотам острого реактивного психоза. И поразительная скоротечность мятежа тоже была связана с тем, что острый реактивный никогда не продолжается больше суток. Это тоже нетрудно было заметить", – полагает публицист.
Он отметил, что, "к нашему общему сожалению", острый реактивный у Пригожина относится к неврологическим проблемам, а не к психиатрическим видам этого состояния.
"Это очень плохо. Потому что психиатрический вид острого реактивного психоза – это роскошная штука, которая гарантированно имеет тенденцию нарастания, лишает возможности членораздельной речи, которая вынуждает запереть и накачивать адскими дозами хлорпромазина. И все обладатели острого реактивного психоза психиатрического вида заканчивают в темных подвалах психушек, полностью демобилизированные. А то, что у Пригожина, – к сожалению, не такое. У него это все неврологическое", – высказался Невзоров.
Публицист соглашается, что основатель ЧВК "Вагнер" "всегда таким был", но подчеркивает, что считать Пригожина "немножечко психом" в медицинском смысле неграмотно.
"Психиатрия – это одно. Это повреждение рассудка, адекватности, это существенные поведенческие изъяны. Неврологическое – совершенно другое. Грубо говоря, ОРПшник психиатрический очень быстро сгорает, очень быстро сгнивает в психушке. А неврологический оставляет видимую часть психики интактной, то есть неповрежденной, и это не является сумасшествием", – пояснил он.
Невзоров утверждает, что при желании ОРП "можно в себе включить". А если человек воспитан на этом и приобрел практику, то он психоз "включат мгновенно", а бывают случаи, когда он включается сам.
"У Евгения это было острым реактивным психозом, потом все было так, как он рассказывает, и тут нет никакого вранья. Да, его взяли за цугундер… И тут, действительно, все очень просто. Во-первых, шел по нисходящей ОРП. Во-вторых, он реально путинский фанатик, патриот", – пояснил публицист.
Он считает, что в смысле фанатичного отношения к главе Кремля Пригожин не изменился.
"И это, похоже, уже неисцелимо. Я-то очень надеялся на то, что поскольку он сильно умнее всех, то до него рано или поздно дойдет, какой мерзости и глупости он служит", – резюмировал Невзоров.
Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России.
10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.
Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
18 июля в Telegram российское издание "Можем объяснить" сообщило, что решение о ликвидации ЧВК "Вагнер" в России окончательное и принято лично Путиным.
Пригожин мог устроить мятеж из-за своего "импульсивного характера", сообщил "Проект" со ссылкой на окружение Пригожина. "На вопрос, что это было, он якобы ответил своим сотрудникам так: "Психанул", – написало издание.