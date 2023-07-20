Минобороны Беларуси объявило о совместных "тренировках" с вагнеровцами недалеко от границ с Польшей и Украиной. Фото

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", – сказано в сообщении.

Белорусское военное ведомство показало также фото с "тренировок" на полигоне "Брестский". Он расположен на расстоянии около 40 км от границы Украины и около 30 км от границы Беларуси с Польшей.

"Министерством обороны совместно с представителями ЧВК "Вагнер" выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании", – заявили в ведомстве.