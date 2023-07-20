Минобороны Беларуси объявило о совместных "тренировках" с вагнеровцами недалеко от границ с Польшей и Украиной. Фото

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", – сказано в сообщении.
Белорусское военное ведомство показало также фото с "тренировок" на полигоне "Брестский". Он расположен на расстоянии около 40 км от границы Украины и около 30 км от границы Беларуси с Польшей.
"Министерством обороны совместно с представителями ЧВК "Вагнер" выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании", – заявили в ведомстве.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь".
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих.
По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".