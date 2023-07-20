Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь, российских войск там практически нет – ГПСУ

Демченко рассказал, что происходит у границы с Беларусью Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

По словам Демченко, пограничники фиксируют прибытие групп "Вагнера" на белорусскую территорию. Они размещаются в палаточном лагере под Осиповичами.

"Их количество не несет сейчас угрозы Украине. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", – сказал Демченко.

По его словам, лагерь в Беларуси рассчитан на 8 тыс. человек. "Вагнеровцы", как правило, приезжают без какой-либо военной техники и оружия.

Россия практически вывела из Беларуси свои регулярные подразделения, которые до этого проходили там обучение и находились на полигонах. Не исключено, что в рамках ротации в Беларусь могут перебросить новых солдат, сказал спикер ГПСУ. Однако подразделений регулярной армии России на территории Беларуси практически нет.

Демченко отметил, что у границы с Украиной не фиксируется перемещений техники или личного состава ни белорусской, ни российской армии.