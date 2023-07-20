Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь, российских войск там практически нет – ГПСУ

По словам Демченко, пограничники фиксируют прибытие групп "Вагнера" на белорусскую территорию. Они размещаются в палаточном лагере под Осиповичами.
"Их количество не несет сейчас угрозы Украине. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", – сказал Демченко.
По его словам, лагерь в Беларуси рассчитан на 8 тыс. человек. "Вагнеровцы", как правило, приезжают без какой-либо военной техники и оружия.
Россия практически вывела из Беларуси свои регулярные подразделения, которые до этого проходили там обучение и находились на полигонах. Не исключено, что в рамках ротации в Беларусь могут перебросить новых солдат, сказал спикер ГПСУ. Однако подразделений регулярной армии России на территории Беларуси практически нет.
Демченко отметил, что у границы с Украиной не фиксируется перемещений техники или личного состава ни белорусской, ни российской армии.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на конец декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.
После неудавшегося мятежа владельца "Вагнера" Евгения Пригожина 23–24 июня российские власти заявили, что он должен "уйти в Беларусь". Президент страны-агрессора России Владимир Путин назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территорию республики уже прибывают наемники.
После мятежа, по данным СМИ, Путин принял решение ликвидировать ЧВК "Вагнер".