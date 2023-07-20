После мятежа Пригожина заключенных-вагнеровцев распустили, они ждут в отелях помилований – СМИ

"Командование ЧВК "Вагнер" решило отпустить домой всех бывших заключенных из числа наемников группировки. Многие осужденные боевики сейчас находятся в отелях Анапы [Краснодарского края страны-агрессора РФ] в ожидании помилования", – пишет издание.

В одном из сообщений в закрытом чате указано, что в отеле (не указано, в каком именно) живет около 400 наемников.

Также часть наемников живет в поселке Витязево возле Анапы.

Авторы материала отмечают, что заключенные ожидают окончания срока контракта с ЧВК, но некоторых из них могут отпустить раньше.

Одна из родственниц наемников писала, что "всех заключенных отпустят из отелей домой, а дальше они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку, но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14–45 дней".

17 июля Telegram-канал Astra писал, что часть вагнеровцев живут в Краснодаре, где "заняли большинство гостиниц".

"Теперь туда регулярно приезжают полицейские и росгвардейцы: наемники устраивают драки и погромы. [...] По предварительным данным, там они проводят отпуск. Большинство номеров забронированы до августа. Во время отпуска наемники дерутся между собой, с сотрудниками отелей, а также местными жителями", – сказано в посте.