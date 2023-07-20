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После мятежа Пригожина заключенных-вагнеровцев распустили, они ждут в отелях помилований – СМИ

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ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией признала Верховная Рада
ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией признала Верховная Рада
Фото: ЕРА

Российские заключенные, которых завербовали для войны против Украины в ЧВК "Вагнер" (признана международной преступной организацией), были распущены после мятежа главаря ЧВК Евгения Пригожина. Об этом со ссылкой на информацию в закрытых чатах сообщили 19 июля "Важные истории".

"Командование ЧВК "Вагнер" решило отпустить домой всех бывших заключенных из числа наемников группировки. Многие осужденные боевики сейчас находятся в отелях Анапы [Краснодарского края страны-агрессора РФ] в ожидании помилования", – пишет издание.

В одном из сообщений в закрытом чате указано, что в отеле (не указано, в каком именно) живет около 400 наемников.

Также часть наемников живет в поселке Витязево возле Анапы.

Авторы материала отмечают, что заключенные ожидают окончания срока контракта с ЧВК, но некоторых из них могут отпустить раньше.

Одна из родственниц наемников писала, что "всех заключенных отпустят из отелей домой, а дальше они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку, но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14–45 дней".

17 июля Telegram-канал Astra писал, что часть вагнеровцев живут в Краснодаре, где "заняли большинство гостиниц".

"Теперь туда регулярно приезжают полицейские и росгвардейцы: наемники устраивают драки и погромы. [...] По предварительным данным, там они проводят отпуск. Большинство номеров забронированы до августа. Во время отпуска наемники дерутся между собой, с сотрудниками отелей, а также местными жителями", – сказано в посте.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

6 февраля ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией признала Верховная Рада Украины.

14 марта Сейм Литвы признал "Вагнер" террористической организацией.

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", факт которой сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: заключенные, наемники, ЧВК Вагнер, помилование, ЧВК, мятеж Пригожина
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