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У ГУР есть данные о подготовке новых мятежей в России – Юсов

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Юсов о новом мятеже в РФ: Давайте не облегчать ФСБ работу, пусть работают
Юсов о новом мятеже в РФ: Давайте не облегчать ФСБ работу, пусть работают
Фото: gur.gov.ua

В России после мятежа вагнеровцев готовятся новые бунты. Об этом 21 июля в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Видеозапись опубликована в YouTube телеканала "Рада".

У Юсова спросили, есть ли у украинской разведки информация о планах организации в РФ новых бунтов, если да, то кто именно стоит за ними.

"Есть. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу… Пусть работают", – ответил представитель ГУР.

Контекст:

23–24 июня в РФ основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.

В ЦРУ США считают, что Путин будет мстить Пригожину, который находится в Беларуси.

Теги: Россия, ФСБ, разведка, Андрей Юсов, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ГУР Минобороны Украины, мятеж Пригожина
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