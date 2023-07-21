У ГУР есть данные о подготовке новых мятежей в России – Юсов

У Юсова спросили, есть ли у украинской разведки информация о планах организации в РФ новых бунтов, если да, то кто именно стоит за ними.

"Есть. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу… Пусть работают", – ответил представитель ГУР.