Блинкен: Путин рассчитывает пережить Украину. Нам жизненно важно разубедить его в этом

США пока не видят возможностей для переговоров с РФ – госсекретарь Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос о посредничестве США в возможных переговорах, он сказал, что, увидев заинтересованность РФ, США б "первыми бросились на них".

"Но, к сожалению, я не вижу никаких доказательств того, что Россия в этом заинтересована. И основная проблема заключается в следующем: президент [РФ Владимир] продолжает верить в то, что он может пережить Украину и что он может пережить всех ее сторонников. Нам жизненно важно разубедить его в этом", – сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что на последнем саммите НАТО в Вильнюсе многие страны, в том числе из G7, заявили о готовности дать долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины. Это очень сильный сигнал Путину, что союзники "никуда не уйдут, считает он.

"Если в сознании президента Путина произойдут изменения, возможно, откроются новые возможности. Сейчас мы этого не видим", – добавил глава Госдепа.