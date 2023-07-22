Блинкен: Путин рассчитывает пережить Украину. Нам жизненно важно разубедить его в этом

Отвечая на вопрос о посредничестве США в возможных переговорах, он сказал, что, увидев заинтересованность РФ, США б "первыми бросились на них".
"Но, к сожалению, я не вижу никаких доказательств того, что Россия в этом заинтересована. И основная проблема заключается в следующем: президент [РФ Владимир] продолжает верить в то, что он может пережить Украину и что он может пережить всех ее сторонников. Нам жизненно важно разубедить его в этом", – сказал Блинкен.
Госсекретарь отметил, что на последнем саммите НАТО в Вильнюсе многие страны, в том числе из G7, заявили о готовности дать долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины. Это очень сильный сигнал Путину, что союзники "никуда не уйдут, считает он.
"Если в сознании президента Путина произойдут изменения, возможно, откроются новые возможности. Сейчас мы этого не видим", – добавил глава Госдепа.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.