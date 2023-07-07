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ВОЙНА В УКРАИНЕ

NBC News сообщил о проведении секретных переговоров бывших американских чиновников с Лавровым о войне в Украине, в администрации Байдена подтвердили

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Кирби заверил, что США продолжают придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины
Кирби заверил, что США продолжают придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины
Фото: depositphotos.com

Группа бывших высокопоставленных американских чиновников провела секретные переговоры с близкими к Кремлю "известными россиянами", среди которых был министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров. Об этом 6 июля сообщил NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников американского телеканала, целью встречи была попытка заложить основы для проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Источники NBC News утверждают, что встреча Лаврова с бывшими американскими чиновниками состоялась в апреле этого года в Нью-Йорке, когда глава МИД России приезжал в США для участия в заседаниях ООН, и продолжалась несколько часов. В частности, стороны обсуждали будущее оккупированных Россией территорий Украины, а также искали "дипломатический компромисс", который устроил бы обе стороны конфликта.

По информации собеседников телеканала, во встрече принимали участие бывший дипломат и экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, эксперт по Европе Чарльз Купчан, эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм и другие. Со стороны россиян, помимо Лаврова, присутствовали ученые, руководители крупных аналитических центров и научно-исследовательских институтов и другие представители внешнеполитической сферы, к которым якобы прислушивается президент РФ Владимир Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию NBC News фейком. По ее словам, эту "дезу" запустили в западные медиа.

В то же время, как отмечает Reuters, координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил факт проведения переговоров и заявил, что администрация президента Джо Байдена знала о них. При этом Кирби подчеркнул, что Белый дом не был инициатором этих переговоров и не побуждал никого к их проведению.

Кирби заверил, что США продолжают придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года сказал, что не видит возможностей для переговоров с президентом Путиным.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Украина, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби, Мария Захарова
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