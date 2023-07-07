NBC News сообщил о проведении секретных переговоров бывших американских чиновников с Лавровым о войне в Украине, в администрации Байдена подтвердили

Кирби заверил, что США продолжают придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины Фото: depositphotos.com

По словам собеседников американского телеканала, целью встречи была попытка заложить основы для проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Источники NBC News утверждают, что встреча Лаврова с бывшими американскими чиновниками состоялась в апреле этого года в Нью-Йорке, когда глава МИД России приезжал в США для участия в заседаниях ООН, и продолжалась несколько часов. В частности, стороны обсуждали будущее оккупированных Россией территорий Украины, а также искали "дипломатический компромисс", который устроил бы обе стороны конфликта.

По информации собеседников телеканала, во встрече принимали участие бывший дипломат и экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, эксперт по Европе Чарльз Купчан, эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм и другие. Со стороны россиян, помимо Лаврова, присутствовали ученые, руководители крупных аналитических центров и научно-исследовательских институтов и другие представители внешнеполитической сферы, к которым якобы прислушивается президент РФ Владимир Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию NBC News фейком. По ее словам, эту "дезу" запустили в западные медиа.

В то же время, как отмечает Reuters, координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил факт проведения переговоров и заявил, что администрация президента Джо Байдена знала о них. При этом Кирби подчеркнул, что Белый дом не был инициатором этих переговоров и не побуждал никого к их проведению.

Кирби заверил, что США продолжают придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины.