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Блинкен заявил, что гарантии безопасности G7 – лучший способ показать Путину, что он "не переживет" Украину и ее партнеров

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Необходимо "разубедить" Путина, что он может разубедить Украину, сказал Блинкен
Необходимо "разубедить" Путина, что он может разубедить Украину, сказал Блинкен
Фото: EPA

Гарантии безопасности, которые Украина получила на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 12 июля, – это лучший способ разуверить президента страны-агрессора Владимира Путина в том, что он может "каким-то образом пережить Украину и пережить десятки стран, которые поддерживают Украину в ее защите". Такое мнение 14 июля высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте (Индонезия). Стенограмму конференции опубликовала пресс-служба Госдепа.

"И это, вероятно, самый быстрый способ положить конец этой войне, потому что сейчас Путин верит, что может просто продолжать ее бесконечно, несмотря на ужасные издержки, которые он понес для самой [страны-агрессора] России. [РФ] в военном, экономическом отношении гораздо слабее, чем была. Его положение в мире резко упало. Миллион россиян покинули страну. Так много было убито на поле боя в мясорубке, изготовленной собственно Путиным. Европа отошла от энергетической зависимости от России. Во многих отношениях это стало серьезным стратегическим поражением России. И опять же, это все – дело рук Путина", – сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Путин продолжает верить, что он "каким-то образом победит", поэтому его нужно в этом "разубедить". Гарантии для Украины от G7 являются лучшим способом сделать это, добавил он.

Вопрос остается в том, где и как закончится война, говорит Блинкен. Он подчеркнул, что это должна решать только Украина, потому что речь идет о ее будущем. 

"Никто не хочет, чтобы война закончилась раньше, чем [этого захочет] сам украинский народ. Они подвергаются этому ужасающему насилию изо дня в день, и мы решительно поддерживаем любую страну, которая может найти способ двигаться вперед к справедливому и прочному решению, которое соответствует Уставу ООН, территориальной целостности, независимости и суверенитету. Но до сих пор, как я уже говорил ранее, мы не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова заняться значимой дипломатией и положить конец начатой ею войне", – сказал он.

Контекст:

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

12 июля после завершения саммита премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что его страна присоединится к странам G7 в предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, ООН, Индонезия, Большая семерка, Энтони Блинкен, Джакарта, саммит НАТО
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