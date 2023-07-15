Блинкен заявил, что гарантии безопасности G7 – лучший способ показать Путину, что он "не переживет" Украину и ее партнеров

"И это, вероятно, самый быстрый способ положить конец этой войне, потому что сейчас Путин верит, что может просто продолжать ее бесконечно, несмотря на ужасные издержки, которые он понес для самой [страны-агрессора] России. [РФ] в военном, экономическом отношении гораздо слабее, чем была. Его положение в мире резко упало. Миллион россиян покинули страну. Так много было убито на поле боя в мясорубке, изготовленной собственно Путиным. Европа отошла от энергетической зависимости от России. Во многих отношениях это стало серьезным стратегическим поражением России. И опять же, это все – дело рук Путина", – сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Путин продолжает верить, что он "каким-то образом победит", поэтому его нужно в этом "разубедить". Гарантии для Украины от G7 являются лучшим способом сделать это, добавил он.

Вопрос остается в том, где и как закончится война, говорит Блинкен. Он подчеркнул, что это должна решать только Украина, потому что речь идет о ее будущем.

"Никто не хочет, чтобы война закончилась раньше, чем [этого захочет] сам украинский народ. Они подвергаются этому ужасающему насилию изо дня в день, и мы решительно поддерживаем любую страну, которая может найти способ двигаться вперед к справедливому и прочному решению, которое соответствует Уставу ООН, территориальной целостности, независимости и суверенитету. Но до сих пор, как я уже говорил ранее, мы не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова заняться значимой дипломатией и положить конец начатой ею войне", – сказал он.