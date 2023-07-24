Оккупанты сосредоточились на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло 35 боестолкновений – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что на Купянском направлении украинские военные держат оборону.
"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. [...] На бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. [...] На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. [...] На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. [...] На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки", – говорится в сообщении.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – заявили в Генштабе.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также украинские военные уничтожили четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага", – говорится в сообщении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.