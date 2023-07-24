Оккупанты 23 июля нанесли по Украине 39 авиаударов и выпустили 19 ракет – Генштаб ВСУ

Оккупанты выпустили по Украине 17 крылатых и две баллистические ракеты, девять из них сбила ПВО.

Также войска страны-агрессора РФ нанесли 39 авиаударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

В ночь на 24 июля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. В Генштабе отметили, что последствия уточняются.

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.