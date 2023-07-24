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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 23 июля нанесли по Украине 39 авиаударов и выпустили 19 ракет – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжили наносить авиаудары по Украине
Оккупанты продолжили наносить авиаудары по Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты 23 июля продолжили обстреливать Украину ракетами и наносить авиаудары. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 24 июля.

Оккупанты выпустили по Украине 17 крылатых и две баллистические ракеты, девять из них сбила ПВО.

Также войска страны-агрессора РФ нанесли 39 авиаударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

В ночь на 24 июля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. В Генштабе отметили, что последствия уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02PGGiDt6na2C7Px8JC3ZRbdNRZ5sL5HQfCMsaUJLb1wRhngaUZirRSBjqB5BmpXKVl

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо –  дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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