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Россия нанесла ракетный удар по центру Одессы, разрушены памятники архитектуры и другие здания. Фоторепортаж

Сегодня 16.39
Российские оккупанты в ночь на 23 июля обстреляли центр Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. В результате были повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. В частности, враг разрушил Спасо-Преображенский собор, богослужения в котором проводили священники УПЦ МП. Фото из Одессы опубликовали фотограф Ян Доброносов, мэрия города и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Теги: Одесса, памятник, война, обстрелы, война России против Украины, ракеты, архитектура, российские оккупанты
 

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