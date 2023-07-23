Россия нанесла ракетный удар по центру Одессы, разрушены памятники архитектуры и другие здания. Фоторепортаж
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook