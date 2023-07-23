Ермак о ночном российском обстреле Одессы: Украине помогут больше систем ПРО и ракеты ATACMS

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также [дальнобойные ракеты] ATACMS – это поможет Украине", – заявил он.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.