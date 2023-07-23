Ночная ракетная атака оккупантов на Одессу. Количество пострадавших возросло до 22 человек – МВД

В ведомстве напомнили, что оккупанты ударили пятью видами ракет: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

"Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. Один человек погиб, 22 – пострадали, из них четыре ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее было известно о 19 пострадавших. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что госпитализированы 14 пострадавших, из них – трое детей. На местах прилетов произошли пожары.

В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.