ЮНЕСКО "решительно осудило" российский обстрел Одессы и повреждение трех музеев в историческом центре города

"Произошедшее всего через две недели после обстрела, разрушившего историческое здание во Львове, – это второе на сегодняшний день нападение на территорию, охраняемую Конвенцией о всемирном наследии. [...] Этот обстрел также совпал с разрушением Культурного центра народного творчества и художественного просвещения в городе Николаеве, в 100 километрах от него. ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что российский обстрел повредил несколько музеев на территории объекта всемирного наследия, в том числе Одесский археологический музей, Одесский морской музей и Одесский литературный музей, которые отмечены "Голубым щитом" – защитной эмблемой Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"ЮНЕСКО призывает к прекращению нападений на культурные ценности, охраняемые широко ратифицированными международными нормативными документами. Эта война представляет собой все возрастающую угрозу украинской культуре. На сегодняшний день ЮНЕСКО подтвердило ущерб 270 культурным объектам в Украине с [начала полномасштабного вторжения РФ в Украину] 24 февраля 2022 года", – подчеркнули в ООН.

В Украине находится восемь объектов мирового культурного наследия, которые охраняются ЮНЕСКО.