ЮНЕСКО "решительно осудило" российский обстрел Одессы и повреждение трех музеев в историческом центре города

"Произошедшее всего через две недели после обстрела, разрушившего историческое здание во Львове, – это второе на сегодняшний день нападение на территорию, охраняемую Конвенцией о всемирном наследии. [...] Этот обстрел также совпал с разрушением Культурного центра народного творчества и художественного просвещения в городе Николаеве, в 100 километрах от него. ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших", – говорится в сообщении.
В организации отметили, что российский обстрел повредил несколько музеев на территории объекта всемирного наследия, в том числе Одесский археологический музей, Одесский морской музей и Одесский литературный музей, которые отмечены "Голубым щитом" – защитной эмблемой Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
"ЮНЕСКО призывает к прекращению нападений на культурные ценности, охраняемые широко ратифицированными международными нормативными документами. Эта война представляет собой все возрастающую угрозу украинской культуре. На сегодняшний день ЮНЕСКО подтвердило ущерб 270 культурным объектам в Украине с [начала полномасштабного вторжения РФ в Украину] 24 февраля 2022 года", – подчеркнули в ООН.
В Украине находится восемь объектов мирового культурного наследия, которые охраняются ЮНЕСКО.
Российские оккупанты три ночи подряд атаковали южные регионы Украины с помощью ракет и дронов-камикадзе, в частности, били по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". Ударом по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинской армии удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.