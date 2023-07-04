Украина номинировала в список наследия ЮНЕСКО писанки и кобзарские традиции – Минкульт

Всего Украина в этом году подготовила и подала три номинации. Две из них будут рассматривать в 2024 году – это международная номинация в репрезентативный список, подготовленная совместно с Республикой Эстония, "Украинская писанка: традиция и искусство", а также номинация в реестр надлежащей практики охраны "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции".

Также внесена номинация "Технология выполнения вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области". Ее будут рассматривать в цикле 2025 года.

"Надеюсь, что списки ЮНЕСКО будут пополняться нашими двумя элементами нематериального культурного наследия уже в конце 2024 года. Такое решение покажет, что украинское наследие является источником несокрушимости и мужества народа в борьбе за независимость и будущее", – цитирует министерство министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.