Исторический центр Чернигова планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

По его словам, на данный момент продолжаются изменения номинации, на которую будет подаваться центр Чернигова. Уже почти сформирована рабочая группа, вскоре начнется процесс подготовки к подаче всех необходимых документов.

"Нас консультируют и помогают наши коллеги из Польши, мы ведем с ними переговоры. Для нас процедура представления документов будет в ускоренном темпе, это действительно очень нужно нашему городу. По предварительным данным, мы хотели бы уложиться в один год", – сообщил Шевчук.

Он отметил, что какие именно объекты исторического центра Чернигова войдут в этот список, пока не разглашается. Сейчас продолжаются рабочие моменты и обсуждения по поводу окончательного решения.