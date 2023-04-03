Зеленский и первая леди встретились с гендиректором ЮНЕСКО

По его словам, он поблагодарил за "реальные результаты работы и поддержку Украины".

"Мы воюем на поле битвы за ценности демократии, свою свободу и независимость, за будущее наших детей, а также за наши исторические ценности и культурное достояние. Очень важно их защитить", – сказал Зеленский на встрече.

Первая леди Украины Елена Зеленская в тот же день встретилась с Азуле, в Национальном заповеднике "София Киевская". Об этом она написала в Telegram.

"Сейчас готовим представление на внесение в мировую сокровищницу ЮНЕСКО исторического центра героического Чернигова. Во время российского вторжения, уничтожающего наше наследие, такие решения ЮНЕСКО для нас особенно важны. Так как признают наши ценности не только нашими, а всемирными, и обращают на них внимание всего мирового сообщества", – сообщила первая леди.

Жена украинского президента выразила признательность ЮНЕСКО за помощь пострадавшим от ракетной атаки 23 октября 2022 музеям Киева генераторами, которые, по ее словам, помогли пережить зиму другим культурным заведениям страны.

"Очень надеемся на поддержку возвращения культурных ценностей, которые Россия продолжает похищать и незаконно вывозить с оккупированных ею территорий Украины", – добавила она.