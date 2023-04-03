ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Зеленский и первая леди встретились с гендиректором ЮНЕСКО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская и Азуле постили Софию Киевскую
Зеленская и Азуле постили Софию Киевскую
Фото: ЕРА

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По его словам, он поблагодарил за "реальные результаты работы и поддержку Украины".

"Мы воюем на поле битвы за ценности демократии, свою свободу и независимость, за будущее наших детей, а также за наши исторические ценности и культурное достояние. Очень важно их защитить", – сказал Зеленский на встрече.

Первая леди Украины Елена Зеленская в тот же день встретилась с Азуле, в Национальном заповеднике "София Киевская". Об этом она написала в Telegram.

"Сейчас готовим представление на внесение в мировую сокровищницу ЮНЕСКО исторического центра героического Чернигова. Во время российского вторжения, уничтожающего наше наследие, такие решения ЮНЕСКО для нас особенно важны. Так как признают наши ценности не только нашими, а всемирными, и обращают на них внимание всего мирового сообщества", – сообщила первая леди.

Жена украинского президента выразила признательность ЮНЕСКО за помощь пострадавшим от ракетной атаки 23 октября 2022 музеям Киева генераторами, которые, по ее словам, помогли пережить зиму другим культурным заведениям страны.

"Очень надеемся на поддержку возвращения культурных ценностей, которые Россия продолжает похищать и незаконно вывозить с оккупированных ею территорий Украины", – добавила она.

Контекст:

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список всемирного наследия.

Украина смогла за год внести в список ЮНЕСКО сразу два украинских объекта: борщ как нематериальное культурное наследие и исторический центр Одессы.

Чернигов является одним из древнейших городов Украины, он был основан в конце VII века. 27 января начальник управления культуры и туризма Черниговского горсовета Александр Шевчук сообщил, что Украина подаст документы на включение исторического центра Чернигова в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Чернигов, памятник, музеи, ЮНЕСКО, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, София Киевская, война России против Украины, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
Галина ГРИШИНА
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (139121)
2
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (78448)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (68903)
4
Хайек, Клум, Лопес и другие. Самые красивые звездные декольте. Фото (40524)
5
"Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски (33941)
6
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (11010)
7
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео (7030) G
8
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео (4989)
 
 
 
 