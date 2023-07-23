Оккупанты опять нанесли ракетный удар по Одесской области. В Одессе были слышны мощные взрывы, вспыхнул пожар

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 00.38. По информации Кипера, оккупанты во время атаки на область использовали разные виды оружия. Воздушные силы Вооруженных сил Украины уточнили в Telegram, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр", а также противокорабельных ракет "Оникс" и Х-22.
"Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам!" – призвал Кипер.
Журналисты "Суспільного" сообщили, что во время тревоги в городе прозвучала серия взрывов, некоторые из них были мощные.
После атаки в городе вспыхнул пожар, добавило "Суспільне".
По информации Telegram-канала "Крымский ветер", часть ракет оккупанты запустили по Одессе из временно оккупированного Севастополя.
Тревогу в Одесской области отменили в 01.28. Украинские власти пока не сообщили, есть ли в регионе пострадавшие и повреждения.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал очередную атаку на город "нескрываемым террором".
"Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также [ракет большой дальности] ATACMS – это поможет Украине", – написал он в Telegram.
Это четвертая масштабная атака на Одесскую область на текущей неделе. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е и в ночь на 20 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В городе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударом по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, общинам нашей страны", – сказал глава государства 20 июля.