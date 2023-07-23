Оккупанты опять нанесли ракетный удар по Одесской области. В Одессе были слышны мощные взрывы, вспыхнул пожар

Оккупанты нанесли четвертый удар по Одессе на этой неделе Фото: depositphotos.com

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 00.38. По информации Кипера, оккупанты во время атаки на область использовали разные виды оружия. Воздушные силы Вооруженных сил Украины уточнили в Telegram, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр", а также противокорабельных ракет "Оникс" и Х-22.

"Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам!" – призвал Кипер.

Журналисты "Суспільного" сообщили, что во время тревоги в городе прозвучала серия взрывов, некоторые из них были мощные.

После атаки в городе вспыхнул пожар, добавило "Суспільне".

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", часть ракет оккупанты запустили по Одессе из временно оккупированного Севастополя.

Тревогу в Одесской области отменили в 01.28. Украинские власти пока не сообщили, есть ли в регионе пострадавшие и повреждения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал очередную атаку на город "нескрываемым террором".

"Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также [ракет большой дальности] ATACMS – это поможет Украине", – написал он в Telegram.