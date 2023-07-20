"Нас слышит кто?" В МВД показали видео первых минут на месте прилета в Одессе

Из-под завалов дома были слышны крики. На кадрах видно, что полицейские сразу начали разбирать обломки разрушенного ракетой задания. Они смогли достать нескольких человек, отмечают в министерстве.
"Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую парамедицинскую помощь. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший", – говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара по жилому зданию в Одессе один человек погиб, количество пострадавших на 17.00 увеличилось до восьми, среди них три сотрудника ГСЧС.
Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе есть погибший и раненые, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.