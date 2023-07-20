"Нас слышит кто?" В МВД показали видео первых минут на месте прилета в Одессе

В результате удара один человек погиб, восемь ранены Фото: ЕРА

Из-под завалов дома были слышны крики. На кадрах видно, что полицейские сразу начали разбирать обломки разрушенного ракетой задания. Они смогли достать нескольких человек, отмечают в министерстве.

"Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую парамедицинскую помощь. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший", – говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара по жилому зданию в Одессе один человек погиб, количество пострадавших на 17.00 увеличилось до восьми, среди них три сотрудника ГСЧС.