Россияне ночью ударили по Одессе. Один человек погиб, 19 ранены, разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП

По его словам, в результате атаки противника погиб один мирный житель, ранения получили 19 человек, в том числе четыре ребенка. Госпитализированы 14 пострадавших, из них – трое детей.
Глава ОВА отметил, что на местах прилетов произошли пожары.
Позже Кипер уточнил, что обстрелами российских захватчиков разрушены шесть жилых домов, в том числе многоквартирные.
Помимо этого, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.
Местное издание "Думская" опубликовало фото разрушенного россиянами Спасо-Преображенского собора, который находится в центре Одессы. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.
Это четвертая масштабная атака на Одесскую область на текущей неделе. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е и в ночь на 20 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В городе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портах, а также терминалах оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.