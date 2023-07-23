Россияне ночью ударили по Одессе. Один человек погиб, 19 ранены, разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП

По его словам, в результате атаки противника погиб один мирный житель, ранения получили 19 человек, в том числе четыре ребенка. Госпитализированы 14 пострадавших, из них – трое детей.

Глава ОВА отметил, что на местах прилетов произошли пожары.

Позже Кипер уточнил, что обстрелами российских захватчиков разрушены шесть жилых домов, в том числе многоквартирные.

Помимо этого, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Местное издание "Думская" опубликовало фото разрушенного россиянами Спасо-Преображенского собора, который находится в центре Одессы. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.