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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для атаки на Одесскую область российские оккупанты использовали пять видов ракет всех видов базирования – ОК "Юг"

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Оккупанты в очередной раз атаковали Одессу
Оккупанты в очередной раз атаковали Одессу
Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / Telegram

Во время ночной атаки на Одесскую область российские оккупанты использовали пять видов ракет всех видов базирования. Об этом утром 23 июля в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

По имеющимся данным, противник применил "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также баллистические ракеты "Искандер-М".

Силами противовоздушной обороны значительная часть вражеских ракет была уничтожена, однако противнику удалось нанести Одессе существенный ущерб.

По городу образовались воронки от снарядов, зафиксированы обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение транспорта.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid055JWN6cx7U7uF4xZFpbNXtXbPJ6ZXm1qXzggSJeFsdsYFTwGMWStPcmS23GMZzU3l

В результате ракетного удара российских захватчиков по Одессе минувшей ночью один человек погиб, 19 ранены, разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП и жилые дома.

Контекст:

Это четвертая масштабная атака на Одесскую область на текущей неделе. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е и в ночь на 20 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В городе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портах, а также терминалах оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.

В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского, всего пострадало более 20 человек). 

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Одесса, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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