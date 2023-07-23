Для атаки на Одесскую область российские оккупанты использовали пять видов ракет всех видов базирования – ОК "Юг"

По имеющимся данным, противник применил "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также баллистические ракеты "Искандер-М".

Силами противовоздушной обороны значительная часть вражеских ракет была уничтожена, однако противнику удалось нанести Одессе существенный ущерб.

По городу образовались воронки от снарядов, зафиксированы обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение транспорта.

В результате ракетного удара российских захватчиков по Одессе минувшей ночью один человек погиб, 19 ранены, разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП и жилые дома.

Контекст:

Это четвертая масштабная атака на Одесскую область на текущей неделе. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е и в ночь на 20 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В городе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портах, а также терминалах оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.

Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.

В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского, всего пострадало более 20 человек).

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.