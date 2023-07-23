Российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры – обладминистрация

"Предварительно 25 памятников архитектуры повредили российские террористы за ночь в Одессе. Среди них здания XIX–XX веков. [...] Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы. Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными нелюдями", – написал он.

Кипер назвал несколько поврежденных оккупантами памятников архитектуры в Одессе: дома Чижевича, Папудовой, Заблудовского, Гагарина, Януша, Ждановой, Рассель дель Турко, Масса, Ковалевского, Порро, Машевского, а также особняк Манук-Бея.

Глава обладминистрации подчеркнул, что преступления российских террористов документируются.

Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий.

Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений Одессы.