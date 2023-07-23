УПЦ МП о разрушении Спасо-Преображенского собора: Одесская епархия осуждает этот террористический акт

"Ночью 23 июля 2023 года во время российской террористической атаки на город Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор… Российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате российской атаки пострадал охранник собора, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

"В епархиальной пресс-службе сообщили, что Одесская епархия осуждает этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца Одессы, вокруг которого проживают мирные люди и которое никак не связано с военными объектами", – отметили в УПЦ МП.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.