В больницах остаются трое пострадавших в результате ракетного удара по Одессе. Минобороны РФ заявило, что в городе готовились "теракты" против России

Он из пострадавших минувшей ночью находится в реанимации Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

"В больницы города были доставлены 17 пострадавших, из них трое – дети (12-ти и двое 17 лет). По состоянию на 11.00 в городских больницах находятся трое пострадавших, среди которых 17-летний парень. Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации", – написал Кипер.

Он отметил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что нанесли удар высокоточным оружием по "объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".

Как сообщает пропагандистское издание "РИА Новости", официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что "на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены".

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.