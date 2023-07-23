В больницах остаются трое пострадавших в результате ракетного удара по Одессе. Минобороны РФ заявило, что в городе готовились "теракты" против России

"В больницы города были доставлены 17 пострадавших, из них трое – дети (12-ти и двое 17 лет). По состоянию на 11.00 в городских больницах находятся трое пострадавших, среди которых 17-летний парень. Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации", – написал Кипер.
Он отметил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что нанесли удар высокоточным оружием по "объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".
Как сообщает пропагандистское издание "РИА Новости", официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что "на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены".
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.
На этой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.