Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они его почувствуют

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", – написал президент.
Он заявил, что всем пострадавшим оказывают помощь.
"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – добавил президент.
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".
По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.
Это четвертая масштабная атака на Одесскую область на текущей неделе. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е и в ночь на 20 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В городе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портах, а также терминалах оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.