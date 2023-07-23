Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они его почувствуют

Зеленский: Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло Фото: EPA

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", – написал президент.

Он заявил, что всем пострадавшим оказывают помощь.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – добавил президент.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.