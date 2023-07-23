"Еще одно военное преступление Кремля". Евросоюз осудил ночную атаку оккупантов на Одессу

Боррель отметил, что с начала боевых действий Россия повредила уже сотни культурных объектов в Украине Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

"Непрерывный российский ракетный террор Одессы, имеющей защитный статус ЮНЕСКО, – это еще одно военное преступление Кремля, который также разрушил главный православный собор – объект всемирного наследия", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что с начала боевых действий Россия повредила уже сотни культурных объектов в Украине.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2023

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.