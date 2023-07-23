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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще одно военное преступление Кремля". Евросоюз осудил ночную атаку оккупантов на Одессу

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Боррель отметил, что с начала боевых действий Россия повредила уже сотни культурных объектов в Украине
Боррель отметил, что с начала боевых действий Россия повредила уже сотни культурных объектов в Украине
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Ракетная атака российских оккупантов на Одессу в ночь на 23 июля является военным преступлением властей страны-агрессора РФ. Об этом 23 июля в Twitter заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Непрерывный российский ракетный террор Одессы, имеющей защитный статус ЮНЕСКО, – это еще одно военное преступление Кремля, который также разрушил главный православный собор – объект всемирного наследия", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что с начала боевых действий Россия повредила уже сотни культурных объектов в Украине.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

Контекст:

На этой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.

В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек). 

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Одесса, ЮНЕСКО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Евросоюз, инфраструктура, Жозеп Боррель, российские оккупанты, военное преступление
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