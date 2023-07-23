Ракетный удар по центру Одессы. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

В Фонде отметили, что могут помочь по следующим направлениям:

"Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу)", – сказано в сообщении.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

Вследствие обстрела погиб мужчина 1974 года рождения, его посекло осколками. 22 человека пострадали, среди них дети 11 и 12 лет и двое 17-летних подростков.

Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.