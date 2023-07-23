Кулеба: Крупнейшая в истории атака на одесский порт – это атака на все мировое сообщество

Кулеба: Российские ракетные обстрелы убивают людей и разрушают знаковые места в Одессе, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: EPA

"Российские ракетные обстрелы убивают людей и разрушают знаковые места в Одессе, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крупнейшая в истории атака на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, – это атака на все мировое сообщество", – заявил он.

Кулеба призвал все государства и организации осудить "это варварское военное преступление".

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.