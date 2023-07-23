Оккупанты выпустили по Одессе около 20 ракет, часть сбила ПВО – Гуменюк

Она отметила, что из самолетов стратегической авиации оккупанты выпустили ракеты Х-22, из береговых ракетных комплексов "Бастион" – ракеты "Оникс", а также "Искандер-К" и "Искандер-М".

"Также были применены ракеты "Калибр" из подлодки. Значительную часть ракет удалось уничтожить. К сожалению есть попадания. Они пришлись по портовой инфраструктуре, что и было приоритетом врага. Но, учитывая погрешность ракеты Х-22, попали в районы города, которые прилегают к порту. Также были попадания в более отдаленные районы, где находится частный сектор и нет никаких военных объектов", – сказала спикер.

По ее словам, повреждены многоквартирные дома.

Гуменюк уточнила, что погибший в ходе атаки мужчина – охранник частного заведения.

"Около двух десятков ракет применили, пяти видов, разного базирования", – добавила она.

Спикер также сообщила, что по состоянию на утро в Черном море находится один носитель ракет "Калибр", который отстрелялся ночью.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.