Оккупанты выпустили по Одессе около 20 ракет, часть сбила ПВО – Гуменюк

Она отметила, что из самолетов стратегической авиации оккупанты выпустили ракеты Х-22, из береговых ракетных комплексов "Бастион" – ракеты "Оникс", а также "Искандер-К" и "Искандер-М".
"Также были применены ракеты "Калибр" из подлодки. Значительную часть ракет удалось уничтожить. К сожалению есть попадания. Они пришлись по портовой инфраструктуре, что и было приоритетом врага. Но, учитывая погрешность ракеты Х-22, попали в районы города, которые прилегают к порту. Также были попадания в более отдаленные районы, где находится частный сектор и нет никаких военных объектов", – сказала спикер.
По ее словам, повреждены многоквартирные дома.
Гуменюк уточнила, что погибший в ходе атаки мужчина – охранник частного заведения.
"Около двух десятков ракет применили, пяти видов, разного базирования", – добавила она.
Спикер также сообщила, что по состоянию на утро в Черном море находится один носитель ракет "Калибр", который отстрелялся ночью.
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".
По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.
Это четвертая масштабная атака на Одесскую область на текущей неделе. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е и в ночь на 20 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В городе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портах, а также терминалах оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.