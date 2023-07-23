Глава МВД показал кадры Одессы после ночного обстрела. Видео

"Одесса. Россия жестоко уничтожает не просто памятники архитектуры, а сосредоточение духа колоритного города с многовековой историей", – написал он.

Министр проинформировал, что вследствие обстрела погиб мужчина 1974 года рождения, его посекло осколками. Он напомнил, что 22 человека пострадали, среди них дети 11, 12 лет и двое 17-летних подростков.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. В ОК "Юг" сообщили, что враг применил пять видов ракет морского, наземного и воздушного базирования: "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-М" и "Искандер-К".

Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.